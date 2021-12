Une femme accouche sur le siège avant de Tesla en pilote automatique

La fonction de pilote automatique de Tesla est utile pour beaucoup de choses, mais je doute qu’Elon Musk ait l’intention de l’utiliser pour accoucher de bébés lorsqu’il a conçu la voiture.

Yiran Sherry, 33 ans, et Keating Sherry, 34 ans, étaient en route pour emmener leur fils de trois ans Rafa à l’école maternelle lorsque l’eau de Yiran a éclaté au milieu de la circulation sur Lancaster Avenue à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Une réflexion rapide de Keating lui a dit de mettre la Tesla dans laquelle ils conduisaient sur le pilote automatique afin qu’il puisse s’occuper de sa femme qui avait des contractions sur le siège passager et rassurer leur fils que tout allait bien.

Le couple a accouché de son enfant alors que la Tesla roulait en pilote automatique.

Les natifs de Wayne étaient coincés dans les embouteillages lorsque Keating a décidé de mettre le système de navigation à l’hôpital, à 20 minutes de là, dans la banlieue ouest de Paoli.

Yiran a rappelé plus tôt dans la nuit du 9 septembre 2021, alors qu’elle dormait, que ses contractions avaient commencé et qu’il était presque l’heure.

« Je savais, dit-elle. « J’ai dit à Keating : « Aujourd’hui est le jour, mais je ne pense pas que cela arrive de si tôt. »

Cependant, alors qu’ils préparaient Rafa pour l’école et commençaient leur chemin, les choses ont changé à mesure que ses contractions empiraient.

« Je l’ai mis sur la banquette arrière et je suis allé voir Yiran », dit Keating. « Son eau s’était rompue quelques secondes auparavant. Elle a dit : ‘Emmène Rafa à l’école, puis reviens me chercher.’ Mais je me suis dit : le temps presse. »

Ils n’allaient pas se rendre à l’hôpital assez rapidement car l’eau de Yiran s’était déjà rompue et ses contractions commençaient à augmenter rapidement – ​​ils allaient devoir accoucher sur le siège avant de leur Tesla.

« Elle me serrait la main au point où je pensais qu’elle allait la briser », a déclaré Keating Sherry au Philadelphia Inquirer. « J’étais [saying] « Yiran, d’accord, concentrez-vous sur votre respiration. » C’était aussi un conseil pour moi-même. Mon adrénaline montait en flèche.

Il a dit qu’il avait une main légèrement sur le volant pendant que l’autre s’occupait de sa femme.

Yiran a déclaré que sa décision d’attendre pour pousser le bébé jusqu’à ce qu’il arrive à l’hôpital ou d’accoucher dans la voiture était difficile, mais qu’elle ne pouvait pas attendre plus longtemps après avoir vu l’heure d’arrivée estimée rester inchangée.

« Dois-je pousser ou dois-je tenir ? Dois-je pousser ou dois-je tenir ? Putain, allons-y », se souvient-elle en se disant, selon le magazine People.

Le bébé est né à leur arrivée à l’hôpital, où Yiran a chuchoté : « Oh, mon Dieu, Keating. Elle est sortie. »

Heureusement, un pédiatre se tenait devant les portes d’entrée pour accueillir la Tesla à son arrivée.

Le médecin est alors allé convoquer des infirmières qui se sont précipitées pour couper le cordon ombilical du bébé sur le siège avant de la voiture.

« Une fois que le pédiatre a dit: » Elle est en bonne santé, félicitations « , ce fut un soupir de soulagement », a déclaré Keating.

À l’intérieur de l’hôpital, les infirmières n’arrêtaient pas de demander à Yiran : « C’est vous qui avez accouché du bébé dans la voiture ?

Tout le monde voulait voir le « bébé Tesla », et le couple a presque décidé de changer le deuxième prénom du nouveau-né en Tess après le nom du constructeur automobile, mais s’est contenté de la nommer Maeve Lily.

« Merci aux ingénieurs de génie de Tesla pour votre brillante conception de pilote automatique », a déclaré Keating Sherry, faisant l’éloge de la voiture qui l’a aidé, lui et sa femme, à accoucher du bébé et à se rendre à l’hôpital en toute sécurité.

« Nous sommes impatients de profiter des vacances et de passer du temps de qualité avec la famille », a déclaré Keating. « Nous allons faire un tour en voiture pour voir les lumières de Noël… espérons-le sans urgence ! »

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.