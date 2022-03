Une femme a une voix qui ressemble à Siri

La voix du rappeur et producteur HAZMATCAZ est devenue virale pour la première fois en 2018. Elle est ensuite apparue dans l’émission télévisée de Steve Harvey en février 2019, où Harvey a déclaré que l’impression l’avait époustouflé par sa précision.

L’année dernière, Caz a publié une vidéo sur TikTok se révélant être la voix de « Hood Siri ». Son compte TikTok a depuis amassé plus de 200 000 abonnés et plus de deux millions de likes.