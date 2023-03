Une femme a préparé un gâteau «Engagez-moi» pour un intervieweur, mais n’a toujours pas obtenu le poste

Décrocher un emploi ces jours-ci peut être difficile, surtout avec tant de candidats qui se battent pour le même poste. Il est essentiel que les candidats se démarquent lors de leurs entretiens pour s’assurer que les recruteurs se souviennent de leur nom lorsqu’ils réfléchissent à leur décision finale.

Une femme a fait exactement cela en allant au-delà des attentes lors d’un entretien d’embauche en apportant une friandise qui ferait certainement bourdonner les recruteurs après son entretien.

La femme a préparé un gâteau « Engagez-moi » pour la personne qui mène son entretien dans l’espoir d’obtenir le poste.

Danielle, qui a été coiffeuse pendant cinq ans avant de prendre une année sabbatique, est maintenant de retour à la recherche d’un emploi. Consciente à quel point la recherche d’emploi et le processus d’embauche peuvent être exténuants, elle s’est assurée de se préparer après qu’un propriétaire de salon l’ait appelée pour une entrevue. Dans une vidéo TikTok visionnée plus de 4 millions de fois, Danielle a partagé son idée de génie pour convaincre le propriétaire de lui donner une chance.

« Je vais f-king vomir », commence-t-elle sa vidéo depuis sa voiture, clairement nerveuse à propos de l’interview à venir. « Je suis assis à l’extérieur d’un salon que j’ai un entretien dans les 10 minutes f-king, et j’ai décidé d’être l’interviewé le plus déséquilibré de tous les temps et j’ai préparé le gâteau du propriétaire du salon af-king. »

Danielle montre son travail acharné, décoré de glaçage aux couleurs vives et de fleurs comestibles avec les mots « Engagez-moi lol » écrits en cursif au centre du gâteau. Elle révèle qu’elle a passé une journée entière à préparer le dessert.

D’autres utilisateurs de TikTok ont ​​adoré l’idée créative et intelligente de Danielle. « En tant que propriétaire de salon, c’est un oui automatique », a commenté un utilisateur. « Si vous faites des cheveux à moitié aussi bons que du gâteau, vous êtes en sis », a écrit un autre utilisateur.

Les utilisateurs attendaient avec impatience une mise à jour de Danielle pour savoir si oui ou non elle avait obtenu le poste. Peu de temps après l’entretien, elle a posté une vidéo de suivi détaillant le déroulement du processus, admettant qu’elle ne s’attendait pas à la réponse qu’elle a reçue autour d’un gâteau.

« Nous sommes allés dans un café et avons parlé pendant environ 45 minutes et je suis à peu près certaine d’avoir reçu une offre d’emploi », rapporte-t-elle. « Elle parle à un autre styliste pour voir si je bénéficierais davantage d’un travail à temps partiel ou d’une commission, alors je pense que j’ai compris. » Elle n’a pas révélé ce que son interlocuteur pensait de son gâteau.

Malheureusement, dans une autre vidéo de suivi, Danielle a partagé qu’elle n’avait pas obtenu le poste.

Le propriétaire du salon l’a informée par e-mail. « En ce moment, nous allons dans une direction différente », lit-on. « Votre travail est absolument magnifique et j’ai l’impression que vous trouveriez un salon mieux adapté à votre travail pour vous démarquer et briller. Je conserverai votre CV dans un dossier pour référence future.

Bien qu’elle ait accepté le non comme réponse, Danielle a demandé si elle pouvait avoir l’assiette sur laquelle elle avait livré le gâteau.

Heureusement, un autre propriétaire de salon est tombé sur la vidéo de Danielle et lui a proposé un poste.

Karissa, propriétaire d’un salon sur TikTok, a été impressionnée par ce qu’elle a vu et a contacté Danielle le lendemain de la publication de sa vidéo originale. Danielle s’est chargée de remercier son nouveau patron avec, vous l’aurez deviné, un gâteau ! « Nous n’allons pas parler des autres parties ingrates qui ont peut-être ou non reçu un gâteau de ma part », dit-elle.

Elle a capturé la douce réaction de Karissa alors qu’elle lui offrait le gâteau aux fraises avec un glaçage à la crème au beurre avec les mots « rose sauvage » écrits au centre. « Arrête ça! Regardez comme c’est mignon ! Je l’aime! » elle jaillit. « Nous aimons un patron qui nous soutient », dit Danielle.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​loué les efforts de Danielle et l’ont félicitée pour son nouveau travail.

« Leur perte! Votre nouveau patron a décroché le jackpot ! » un utilisateur a commenté. « Ce que je donnerais pour t’avoir comme collègue. Bonne chance! » un autre utilisateur a écrit.

Nous sommes heureux qu’au moins un responsable ait apprécié non seulement les talents de styliste de Danielle, mais aussi ses gâteaux sûrement délicieux !

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.