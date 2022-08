Une femme a lancé Spirit Airline après que les agents de bord aient confondu l’eczéma avec la variole du singe

La propagation du monkeypox rend de nombreux Américains méfiants et nerveux. Cependant, cela signifie également que les personnes souffrant d’affections cutanées préexistantes sont la cible d’une peur et d’une discrimination inutiles.

Jacqueline Nguyen le sait trop bien.

Elle prétend avoir été expulsée d’un avion Spirit après que les agents de bord aient confondu son eczéma avec la variole du singe.

Nguyen et sa femme, June, ont été embarquées sur un vol de Spirit Airlines à Los Angeles. Ils ont été approchés par des agents de bord peu de temps après avoir été assis.

« Ils ont juste demandé à ma femme et moi de descendre de l’avion et d’aller au pont à réaction », a déclaré Nguyen dans une interview avec Inside Edition. « Ils étaient juste comme, nous voulons savoir à propos de cette éruption. »

L’éruption cutanée à laquelle les préposés faisaient référence était le résultat d’une épidémie d’eczéma. L’eczéma est une affection cutanée qui provoque le développement de plaques de peau sèche, enflammée et qui démange n’importe où sur le corps.

Nguyen a souffert de cette maladie toute sa vie. Les responsables de Spirit Airline ont supposé que l’éruption était la variole du singe.

Ils ont demandé à Nguyen de fournir une preuve de son état sous la forme d’une documentation médicale. Elle a documenté l’expérience sur son compte TikTok.

Dans la vidéo déchirante où elle est réduite aux larmes, Nguyen a expliqué ce à quoi elle et sa femme ont été soumises.

« Ils m’ont fait descendre de l’avion devant tout le monde avec ma femme pour m’interroger sur l’eczéma que j’ai eu toute ma vie », a-t-elle écrit.

« Ils m’ont demandé de fournir des documents médicaux et ont dit à ma femme de surveiller son attitude. Je n’ai jamais été aussi humilié de ma vie.

« La désinformation mène à la discrimination/hostilité. Tous ceux qui ont une affection cutanée visible non contagieuse ont anticipé cela », a déclaré Nguyen sous-titré le message.

D’autres TikTokers ont inondé Nguyen de soutien.

« Je suis vraiment désolé que vous ayez dû passer par là », a commenté un utilisateur.

«Cela m’a juste rendu si triste; Je suis vraiment désolé 🙁 » un autre utilisateur a écrit.

D’autres qui traitent des affections cutanées comme Nguyen ont exprimé leur peur et leur inquiétude à l’idée qu’ils pourraient très bien se retrouver dans une situation similaire.

« En tant qu’adulte souffrant d’acné kystique, j’ai eu peur, j’ai tellement essayé de me couvrir par peur. Désolé, cela devait vous arriver », a partagé un utilisateur.

« J’ai du psoriasis… l’idée que cela se produise dans un aéroport… comment pourriez-vous soudainement fournir des documents ? ? Comme si personne ne le portait », a commenté un autre utilisateur.

Dans une vidéo de suivi TikTok, Nguyen a partagé qu’elle et sa femme avaient été autorisées à remonter à bord du vol après avoir présenté un tube de sa crème contre l’eczéma prescrite.

Cependant, cela ne l’a pas libérée de l’humiliation de l’expérience ou de la discrimination.

« Alors que nous redescendions de l’avion, une hôtesse de l’air marchait dans l’allée et quand elle m’a vu, elle s’est rapidement retournée et a marché dans l’autre sens, sans même me regarder comme si le contact visuel le propageait », a-t-elle partagé.

« Cela est arrivé à d’autres personnes qui n’ont pas eu la chance d’avoir quelque chose avec eux comme » preuve « . »

Nguyen espère éduquer et faire prendre conscience du comportement discriminatoire auquel elle et les autres personnes atteintes de maladies de la peau sont obligées de faire face grâce à son expérience à l’ère de la variole du singe.

« La VRAIE raison pour laquelle la variole du singe se propage est la désinformation », a-t-elle partagé dans une vidéo TikTok.

Il est injuste de supposer quoi que ce soit sur sa peau, surtout si ce n’est pas vous qui devez la porter tous les jours.

