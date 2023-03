Une femme a dit « Ne soyez pas du tout sur votre téléphone » au travail pendant une conversation interrompue par le patron répondant à un SMS

Une femme nommée Sydney Littlefield a publié une vidéo sur TikTok décrivant une rencontre qu’elle a eue dans son travail en entreprise qui l’a laissée abasourdie et a fait rôtir son patron par des centaines de personnes dans les commentaires.

Quiconque a déjà travaillé au sein d’une équipe peut attester de l’existence d’une sorte d’étiquette, mais le patron de Littlefield semble en faire un peu trop avec la demande qu’ils avaient pour elle le troisième jour au travail.

Son patron lui a dit qu’elle ne pouvait pas être au téléphone au travail, même pendant sa pause.

Dans la vidéo TikTok publiée il y a deux jours le 27 mars 2023, qui a reçu plus de 559 000 vues, Littlefield explique qu’il s’agit « d’une conversation réelle que j’ai eue sur comme [the] troisième jour de mon tout premier emploi en entreprise. Je ne connaissais pas mieux.

« Hey Sydney, pourriez-vous venir ici s’il vous plaît », dit-elle, enfilant le chapeau de soleil qu’elle utilisait comme accessoire pour montrer quand elle imitait son patron. « Ouais, je viens de terminer ma pause déjeuner, quoi de neuf? » demande-t-elle, cette fois en tant qu’elle-même.

Son patron dit que c’est « exactement » le problème, qu’ils l’ont vue pendant sa pause déjeuner et qu’ils avaient quelque chose à dire à ce sujet. Ils ont dit: « Oui, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que vous étiez au téléphone pendant environ 15 minutes d’affilée. »

Les lois du travail varient d’un État à l’autre, mais il est de pratique générale que les employeurs ne soient pas en mesure de dicter ce que vous faites pendant votre période de pause. Selon Matthew & George Attorneys at Law à Los Angeles, « les employeurs ont un certain contrôle sur le moment où les employés prennent leurs pauses, mais ils ne peuvent pas contrôler ce qu’ils font pendant les pauses ».

Le ministère du Travail déclare: «L’employé doit être complètement relevé de ses fonctions afin de prendre des repas réguliers. L’employé n’est pas relevé s’il est tenu d’accomplir des tâches, qu’elles soient actives ou inactives pendant qu’il mange.

Confuse par ce que son patron essayait d’obtenir, Littlefield continue de s’expliquer. « Oui, j’étais sur ma pause déjeuner – ma pause déjeuner de 30 minutes. J’ai mangé et puis j’ai vérifié mes e-mails [and] mon téléphone, j’ai envoyé un texto à ma mère, et maintenant je suis là.

Son patron a dit « ne soyez pas du tout sur votre téléphone » pendant la journée, à tout moment.

« Ouais, je veux juste vous faire savoir que ce n’est vraiment pas beau d’être sur votre téléphone pendant si longtemps », lui a dit son patron. Naturellement confuse, Littlefield a expliqué que c’était la première fois en cinq heures qu’elle vérifiait son téléphone et qu’elle y était restée environ 10 minutes.

« Ce que je vous dis, c’est que nous ne voulons pas de téléphones sur le lieu de travail », a déclaré son patron. Lorsque Littlefield a répondu qu’elle n’était en fait pas sur le lieu de travail, son patron a doublé et a dit: « Encore une fois, ne soyez pas du tout sur votre téléphone à aucun moment de la journée. »

À sa grande surprise, son patron a mis fin à la conversation alors qu’ils se précipitaient pour chercher leur téléphone et lui ont dit « oh, attendez une seconde, j’ai un SMS qui arrive ».

Selon la loi Moshes à New York, « un employeur a le droit de limiter ou d’interdire à un employé l’utilisation personnelle de son téléphone portable pendant les heures et les heures d’ouverture de l’entreprise ». Cependant, ils notent que cette politique devrait être appliquée « universellement à tous les employés », et si ce n’est pas le cas, il pourrait alors être déterminé qu’une discrimination illégale est en cours.

L’un des principaux commentaires sur la blague de Littlefield selon laquelle le texte entrant dans le téléphone de son patron était « salut, c’est Sydney. J’ai arrêté. » Quelqu’un d’autre a plaisanté en disant qu’elle aurait dû simplement saisir son téléphone et s’éloigner, mais beaucoup ont critiqué la demande du patron.

Après tout, ils ne peuvent pas dicter ce qu’elle décide de faire pendant sa pause déjeuner.

