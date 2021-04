Une femme a dit avec moquerie de ne rejoindre que les fans de son ex maintenant dans le top 1 pour cent sur le site

Une femme dont l’ex s’est moqué d’elle en lui disant de créer un compte OnlyFans a eu le dernier mot – depuis son inscription, elle a rejoint les plus hauts revenus du site. Regardez-la discuter du changement de carrière ici:

Syd Wilder ne peut pas être classé. Elle a grandi « comme votre gros enfant moyen », avant de faire une offre vouée à devenir chanteuse de country. Elle a finalement trouvé ses marques en tant que comédienne, comédienne, mannequin, écrivain, podcasteur et artiste de la voix off.

Mais c’était rejoindre OnlyFans qui s’est avéré être sa poursuite la plus rentable jusqu’à présent.

Syd a créé un compte sur le site d’abonnement au contenu en avril dernier, et en un an, elle a atteint le top 1 pour cent – ou pour être précis, le top 0,6 pour cent – des créateurs sur OnlyFans. Elle doit ce succès, en partie, aux conseils méprisants de son ex.

«J’étais en train de traverser une rupture, et il était comme, ‘Eh bien, rejoignez OnlyFans alors’, et je me suis dit ‘Je le ferai’», a déclaré Syd à 45secondes.fr.

« Et c’est ce que j’ai fait – et je ne m’attendais pas à ce que ça réussisse. »

Syd eut le dernier rire. Crédit: Instagram / Syd Wilder

Elle ajoute: «Je gagne assez pour aimer couvrir mes factures et tout, mais vous devez acheter de la lingerie et des choses différentes pour satisfaire vos clients.

« C’est une entreprise, comme toute autre chose. C’est ce que les gens ne comprennent pas. C’est un travail à plein temps. »

Syd, qui vit à Los Angeles, a également réussi à utiliser le site pour faire un positif à partir d’un négatif – notamment grâce à la monétisation de d ** k pics.

Elle estime qu’elle a peut-être reçu jusqu’à 50 000 clichés non sollicités au cours de sa vie, avec pour résultat qu’elle est devenue quelque peu insensible à eux.

Elle dit: « Je recevais des photos de d ** k quand je faisais du stand up et tout ça. En fait, j’ai fait un ‘d ** kumentaire’ comme mon plus proche pour mon spectacle, c’était comme un montage de tout le d * * k photos qui m’ont été envoyées.

« Comme, tous les d ** ks qui n’ont jamais été à l’intérieur de moi. C’était si drôle. Cela s’est terminé sur ce type de yoga de l’Inde faisant, comme, du yoga nu.

« De toute façon, je n’ai rien demandé de tout ça, tout cela non sollicité. Donc j’ai été un peu dérangé par tout ça, tu sais … mais je suis juste assez à l’aise pour les obtenir maintenant. Pas que Je les apprécie. Mais je ne suis dérangé par rien. Disons simplement les choses de cette façon. »

Mais depuis la mise en place de ses OnlyFans, Syd a commencé à en tirer profit en offrant un service de notation de photos ad ** k, facturant 50 € (36,24 €) pour une note écrite et 100 € (72,49 €) pour une note vocale.

«J’étais comme, je veux gagner de l’argent avec ça», dit Syd.

« Si j’avais pu gagner de l’argent avec tous les d ** ks que j’ai vus avant cela, je pourrais être millionnaire. »