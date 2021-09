Une femme a accepté de concevoir un enfant pour son ami Facebook via Messenger

Au début de 2017, une femme du Massachusetts et son fiancé ont découvert qu’aucun d’eux ne pouvait concevoir un enfant et se sont tournés vers Facebook pour trouver quelqu’un qui le ferait pour eux.

« [W]ho veut sortir un bébé pour moi [fiancee] et moi?! » a-t-elle écrit, selon des documents judiciaires.

« Hé, si toi et [fiancé] étaient sérieux au sujet d’un bébé… alors je le ferais », a répondu son amie d’enfance.

Le plan de maternité de substitution informel organisé sur Facebook s’est rapidement détérioré.

À l’origine, l’amie d’enfance a proposé de concevoir un bébé avec son petit ami, puis de confier la garde à la femme du Massachusetts afin qu’elle puisse l’élever comme la sienne.

« Certaines personnes disent qu’elles ne peuvent pas le faire ou que ce serait sans cœur de simplement abandonner un bébé », a-t-elle poursuivi, « Mais ce n’est pas parce que cela aiderait. »

Elle a sympathisé avec le couple du Massachusetts, reconnaissant que bon nombre des voies courantes vers la parentalité homosexuelle étaient beaucoup trop chères pour que beaucoup de gens se le permettent.

C’est pourquoi elle a proposé de le faire gratuitement, affirmant que son assurance couvrirait tous les frais médicaux.

« Je sais que vous feriez des parents extraordinaires », a écrit la mère biologique dans des messages Facebook.

Ils ont convenu que la mère d’intention et son fiancé seraient présents dans la salle d’accouchement et que le couple parlerait à l’enfant de leur mère biologique lorsqu’ils seraient plus âgés.

La mère biologique a déclaré qu’elle ne se souciait pas d’avoir une relation avec l’enfant, car elle avait déjà eu deux enfants et les aidait simplement.

Inquiète des complications qui pourraient survenir après la naissance de l’enfant, la mère d’intention a demandé une consultation avec un avocat, que la mère biologique a écartée, rassurant la mère d’intention que les choses ne se compliqueraient pas.

« [I don’t care] ce que dit l’avocat », a-t-elle écrit. « … J’attends un bébé pour ce couple, fin de l’histoire.

La mère biologique a dit à la mère d’intention qu’elle essaierait de concevoir un enfant après la Saint-Patrick.

Quatre semaines après le message Facebook original, a envoyé à la future mère une photo d’un test de grossesse positif.

Les archives judiciaires montrent que les mères sont restées en contact via Facebook Messenger, mais on ne sait pas si elles se sont déjà rencontrées en personne avant la naissance de l’enfant le 13 décembre 2017.

Alors qu’ils quittaient l’hôpital, la mère biologique a remis l’enfant à la mère d’intention, ce qui a incité l’hôpital à déposer un rapport de négligence d’enfant auprès du Département de l’enfance et de la famille.

Après avoir enquêté sur les deux maisons, ils « ont conclu que [they] n’avait aucun problème avec les deux ménages.

La loi du Massachusetts exige que les futurs parents aient un enfant à leur charge pendant six mois avant de pouvoir demander l’adoption et, en tant que tels, ont déposé une requête avec le consentement de la mère biologique pour la tutelle.

Après environ un mois, la mère d’intention avait rompu avec son fiancé et a commencé à faire face à la dépression et à l’anxiété, mais la mère biologique a mené à bien le processus de tutelle, gardant la mère d’intention comme tutrice.

Une erreur d’écriture dans les dossiers de l’hôpital a affecté Keanu à la police d’assurance maladie de la mère biologique, expulsant son enfant aîné de l’assurance et provoquant un changement d’avis de la part de la mère biologique.

« Cela a grandement bouleversé la mère biologique, et elle a envoyé un message Facebook à la future mère lui disant d' »adopter » l’enfant immédiatement ou de » le rendre « », indiquent les documents judiciaires, même si elle n’avait pas atteint les six mois de tutelle. .

À environ 4,5 mois pour Keanu, la mère biologique a demandé la résiliation de la tutelle, mais les procédures judiciaires ont pris du retard et lorsque le bébé avait 8 mois, la mère d’intention a demandé l’adoption de l’enfant.

Au fur et à mesure que le temps passait avec Keanu aux soins de la mère d’intention, les parents biologiques sont devenus agités – dénigrant la mère d’intention partout sur Facebook, la qualifiant d’égoïste et même lançant une brique à travers sa fenêtre qui avait « »[h]e est à moi » écrit dessus.

En mai 2019, le Massachusetts Probate and Family Court a combiné les affaires – la demande d’adoption de la mère d’intention et les cas individuels de garde des parents biologiques depuis qu’ils s’étaient séparés au fil des ans.

Les juges d’appel se sont renseignés sur tout précédent juridique de l’affaire, mais aucune loi pertinente dans le Massachusetts n’a été vue, ce qui a amené le tribunal à improviser et a finalement décidé qu’il évaluerait l’aptitude des parents biologiques à s’occuper de l’enfant.

Lors des plaidoiries devant la cour d’appel en février 2021, l’avocate Jacqueline Y. Parker, qui représentait l’enfant en appel, a déclaré que les parents biologiques « physiquement et émotionnellement [abandoned] l’enfant » et a montré une « nature négligente en donnant l’enfant à quelqu’un qu’ils ne connaissaient que sur Facebook ».

« Le père a mis l’enfant en danger physique en jetant une brique à travers la fenêtre du tuteur », a poursuivi Parker. « La mère a exposé l’enfant à un danger potentiel en raison de ses publications sur Facebook. »

Elle a également cité que la mère d’intention était le seul parent que Keanu ait jamais connu et qu’ils se soient liés au cours de cette période.

Le juge de la cour d’appel a accepté et, le 22 juillet, a finalement décidé que les parents biologiques étaient inaptes à élever l’enfant, faisant avancer la demande d’adoption de la mère d’intention et lui accordant la garde complète de l’enfant qui lui appartenait depuis plus de 3 ans.

« Je suis troublé par le fait que les parties aient mis l’enfant dans ce danger », a déclaré un juge à propos de toute l’épreuve, « Mais les deux groupes de parents potentiels ici sont loin d’être idéaux. »

À la suite de cette affaire, surnommée la «tutelle de Keanu», a entraîné une mise à jour des lois concernant la parentalité et la tutelle, quelque chose sur laquelle le Massachusetts a dû improviser jusqu’à présent.

