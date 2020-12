Une fan de «  The View  » demande à Meghan McCain de ne pas revenir et elle frappe épiquement

Meghan McCain fera son retour triomphant à La vue l’année prochaine après son congé de maternité. Après avoir donné naissance à bébé Liberty, le co-animateur conservateur avait été absent de l’émission et avait débattu des derniers «Hot Topics». McCain a récemment confirmé son retour, mais tout le monde n’est pas ravi de la revoir. Après qu’un troll lui ait demandé de ne pas revenir, l’expert républicain a répondu avec un coup de pied épique.

Meghan McCain | Greg Endries / Bravo

Qu’a dit Meghan McCain?

McCain se prépare à retourner à la journée et à reprendre place à la table «Hot Topics». La co-animatrice conservatrice est absente depuis septembre suite à la naissance de sa fille Liberty. McCain a récemment révélé qu’elle ferait un retour dans la nouvelle année et cela a été reçu avec des messages mitigés.

L’analyste politique a récemment partagé un doux message qu’un fan a écrit excitant de la revoir dans l’émission.

«Sérieusement Meghan McCain, j’ai besoin de toi La vue aussi urgemment que j’avais besoin de parler à mes parents quand il était temps », a tweeté le fan.

Le message n’est pas passé inaperçu et McCain a cité le tweet pour apprécier le gentil sentiment.

«J’apprécie ce beau sentiment», a tweeté McCain. «Je reviendrai sur La vue quand la saison revient juste après le Nouvel An en janvier. Appréciez ceux qui me manquent. J’adore mon travail mais j’ai aussi beaucoup aimé cette fois avec ma fille Liberty et je pense que le congé de maternité est un cadeau.

J’apprécie ce beau sentiment. je reviendrai @La vue quand la saison revient juste après le Nouvel An en janvier! J’apprécie ceux qui me manquent. J’adore mon travail mais j’ai aussi beaucoup aimé cette fois avec ma fille Liberty et je pense que le congé de maternité est un cadeau. ♥ ️ https://t.co/rCPOv1iOm3 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 10 décembre 2020

CONNEXES: Meghan McCain de « The View » partage une mise à jour de bébé: « Elle est un petit chat sauvage »

Malheureusement, tout n’a pas été un éloge positif pour McCain et pas tous La vue les fans sont ravis de la voir revenir. Sur Instagram, après que l’animatrice de l’émission ABC ait publié une série de photos de sa grossesse, un troll a répondu avec un commentaire méchant.

«Veuillez ne pas revenir à La vue, J’apprécie les conversations développées significatives, les gosses non gâtés, les gémissements et les pleurs », a répondu le spectateur.

Cependant, McCain a eu la réponse parfaite au message.

«Je reviens le 4 janvier», a répondu McCain en ajoutant un emoji baiser à la fin.

CONNEXES: « The View »: la maman de Meghan McCain, Cindy, partage une mise à jour sur Baby Liberty Sage

Meghan McCain partage les premières photos de sa grossesse

McCain a été sous les yeux du public tout au long de sa vie en raison de son père servant les États-Unis. Lorsqu’elle est tombée enceinte, elle et son mari Ben Domenech ont pris la décision de garder sa grossesse aussi privée que possible en ce qui concerne son enfant.

«Ben et moi avons pris la décision consciente de protéger autant que possible la vie privée de nos familles (grandissantes)», a posté McCain sur Instagram en mai 2020. «Je crois que les enfants ont droit à la vie privée et j’espère que vous comprendrez tous comme nous naviguer autant que possible dans l’avenir sans sacrifier notre confort ou notre sécurité. »

Cependant, la star conservatrice a récemment surpris tous ses followers sur les réseaux sociaux en publiant des photos d’elle-même pendant sa grossesse. McCain a partagé une série de photos où vous pouviez voir sa bosse de bébé magnifique.

«Il reste 11 jours en 2020… l’année n’a pas été si mauvaise», a déclaré McCain. « Des photos de presque 9 mois et une semaine avant l’arrivée de Liberty. »

CONNEXES: « The View »: Meghan McCain n’est « pas là pour un drame sur Twitter »

Quelques jours auparavant, McCain avait également partagé une photo de bébé Liberty, sans montrer son visage. La photo attachante avait Liberty agrippé au pouce de sa mère.

«Je ne suis ni poète ni artiste – je ne peux donc pas exprimer pleinement l’extase de la maternité», a déclaré McCain. «Cependant, je dirai qu’avoir une fille répond à toutes les questions existentielles et ontologiques auxquelles un être humain est confronté dans cette vie sauvage. Ben et moi avons été si indescriptiblement bénis et n’avons rien vécu d’autre qu’un embarras de bonheur depuis que nous avons la Liberté.

McCain doit retourner à La vue le 4 janvier à partir de 11 h HE et 10 h CT / PT sur ABC.