Une famille vivant dans Breaking Bad House ne cesse de se demander si Walter White peut sortir

Comme le spectacle, la propriété est située à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et elle attire des fans depuis Breaking Bad a fait ses débuts en 2008.

Frances – malheureusement décédée en 2020 – et son mari Louis ont dû supporter que des gens jettent de la pizza sur leur toit, finissant par ériger une énorme clôture métallique pour arrêter les frondeurs de nourriture.

Et sa fille Joanne Quintana a révélé que les gens n’étaient même pas disposés à garder leurs distances pendant la pandémie de coronavirus.

« J’ai été inondé de touristes et de gens qui posaient des questions stupides comme ‘Peut-il sortir?’

«Je me dis: ‘Sérieusement, voudriez-vous que quelqu’un qui a covid vienne et se tienne à côté de vous et prenne une photo? Je ne pense pas. »