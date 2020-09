Une famille reçoit 6 millions de dollars après la mort des Rikers

La famille de Layleen Cubilette-Polanco, une femme transgenre décédée à l’isolement dans une prison de New York après avoir été incapable de payer sa caution de 500 dollars, a reçu près de 6 millions de dollars.

Cubilette-Polanco a été arrêté sur une accusation de délit et a ensuite subi une crise d’épilepsie mortelle en isolement à la prison de Rikers Island. Elle est décédée le 7 juin 2019 à l’âge de 27 ans.

Elle avait été condamnée à 20 jours de détention en cellule d’isolement en attendant son procès, malgré les objections d’au moins un médecin en raison de ses antécédents de convulsions. Elle souffrait également de schizophrénie.

En août 2019, la famille de Cubilette-Polanco a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre New York et divers employés de Rikers.

Il est récemment apparu qu’elle avait été placée à l’isolement parce que les responsables de la prison ne voulaient pas qu’elle soit dans un quartier pour femmes, et elle n’a pas été contrôlée par les agents pénitentiaires pendant environ 45 minutes, malgré les politiques de la prison stipulant qu’elle devait être contrôlée toutes les 15 minutes. .

Selon La ville, New York a maintenant conclu un règlement record de 5,9 millions de dollars avec la famille Cubilette-Polanco.

L’avocat de la famille, David Shanies, a déclaré dans un communiqué: «Ce règlement permettra à la famille de Layleen d’aller de l’avant sans endurer des années de litiges prolongés et sans revivre leur traumatisme.

«Il s’agit de la plus grande colonie de l’histoire de la ville pour un décès en prison devrait servir de déclaration convaincante que les vies trans sont importantes.»

Un rapport compilé par le conseil de correction de la ville de New York cette année a confirmé que Cubilette-Polanco avait été négligée pendant son incarcération, mais le bureau du procureur du district du Bronx a conclu que le personnel de la prison n’était pas pénalement responsable de sa mort.

Sa sœur, Melania Brown, a déclaré que le règlement ne constituait pas une justice et ne signifiait pas que les responsables de la prison ne devraient pas être tenus responsables.

Brown a déclaré: «Ce n’est que le début de la justice pour ma sœur, ce n’est même pas près d’être justice pour elle.

«La justice tiendrait les personnes qui ont quelque chose à voir avec la mort de ma sœur pour responsables de leurs actes.»

Le département juridique de la ville a ajouté dans un communiqué: «La mort de Mme Polanco a été une tragédie absolue et nos pensées restent avec sa famille et ses proches.

«La ville continuera de faire tout ce qu’elle peut pour réformer un système correctionnel fondamentalement plus sûr, plus juste et plus humain.»