Une faille de sécurité Bumble a laissé les données de localisation des utilisateurs et les photos de profil exposées pendant plus de six mois

L’équipe de nouvelles de tech217 nov.2020 11:49:43 IST

Une faille de sécurité sur l’application de rencontres Bumble aurait quitté l’emplacement et d’autres données de profil de nombreux utilisateurs au cours des six derniers mois. Cela a été rapporté par la société de cybersécurité Independent Security Evaluators (ISE), qui affirme qu’en raison de la vulnérabilité de la plate-forme, «un attaquant peut vider toute la base d’utilisateurs de Bumble avec des informations et des images de base, même si l’attaquant est un utilisateur non vérifié avec un compte verrouillé. » Des chercheurs a également constaté qu’une vulnérabilité sur la plate-forme permettait aux attaquants de contourner le paiement des fonctionnalités premium de Bumble.

Bumble a été informé de la faille en mars, mais à compter du 1er novembre, aucun des problèmes n’a été corrigé. Lors des nouveaux tests le 11 novembre, seuls quelques problèmes ont été jugés atténués.

« Bumble n’utilise plus d’identifiants d’utilisateurs séquentiels et a mis à jour son schéma de chiffrement précédent. Cela signifie qu’un attaquant ne peut plus vider l’ensemble de la base d’utilisateurs de Bumble en utilisant l’attaque comme décrit ici. La demande d’API ne fournit plus de distance en miles – donc le suivi de l’emplacement via la triangulation n’est plus une possibilité en utilisant la réponse des données de cet endpoint », confirment les chercheurs.

tech2 a également contacté Bumble pour en savoir plus sur la vulnérabilité. Nous n’avons pas encore reçu de réponse de la société.

Cependant, la société de cybersécurité a découvert qu’un attaquant peut toujours utiliser le point de terminaison pour obtenir des informations telles que les likes Facebook, des photos et d’autres informations de profil telles que les centres d’intérêt pour les rencontres. Un utilisateur verrouillé peut toujours accéder à toutes ces informations.

Les chercheurs précisent notamment qu’après que quelques problèmes ont été atténués, les attaquants ne peuvent désormais le faire que pour les identifiants cryptés qu’ils possèdent déjà.

Étant donné que les autres failles de sécurité ont été récemment corrigées, Bumble devrait également corriger les autres problèmes de sécurité prochainement.

.

