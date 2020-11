Une faible “ super-planète ” découverte par un radiotélescope pour la première fois

Les scientifiques ont découvert une “super-planète” froide et faible qui est restée insaisissable aux méthodes traditionnelles d’enquête infrarouge.

Les observations du Low-Frequency Array, ou radiotélescope LOFAR, ont révélé une naine brune, que les chercheurs ont désignée BDR J1750 + 3809 et surnommée Elegast. Naines brunes sont parfois appelées étoiles ratées ou super-planètes parce qu’elles sont trop petites pour être considérées comme des étoiles, mais trop grandes pour être considérées comme des planètes.

Généralement, nains bruns sont découverts par des levés infrarouges du ciel. Elegast, cependant, représente le premier objet sous-cellulaire à être détecté à l’aide d’un radiotélescope, selon une déclaration de l’Université d’Hawaï.

“Ce travail ouvre une toute nouvelle méthode pour trouver le objets les plus froids flottant dans le voisinage du soleil, qui serait autrement trop faible pour être découvert avec les méthodes utilisées au cours des 25 dernières années “, a déclaré Michael Liu, co-auteur de l’étude et chercheur de l’Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï. .

Puisque les naines brunes sont trop petites pour devenir des étoiles, elles ne subissent pas les mêmes réactions de fusion nucléaire que alimenter des étoiles brillantes , comme notre soleil. Par conséquent, elles sont plus petites, plus sombres et plus froides que les étoiles normales, ce qui les rend plus difficiles à trouver à l’aide de méthodes conventionnelles, telles que les instruments infrarouges. Cependant, les naines brunes peuvent émettre de la lumière à des longueurs d’onde radio.

Les chercheurs ont découvert Elegast pour la première fois en utilisant le LOFAR radiotélescope basé aux Pays-Bas. Leurs observations ont ensuite été confirmées à l’aide de l’Observatoire international Gemini à Hawaï et au Chili et à l’installation de télescope infrarouge de la NASA, qui est exploitée par l’Université d’Hawaï.

«Nous nous sommes demandé: ‘Pourquoi pointer notre radiotélescope aux naines brunes cataloguées? ” Harish Vedantham, auteur principal de l’étude et astronome de l’Institut néerlandais de radioastronomie (ASTRON), a déclaré dans le communiqué. “Faisons simplement une grande image du ciel et découvrons ces objets directement radio.”

L’utilisation de l’instrument LOFAR pour détecter Elegast représente une approche innovante qui pourrait aider les scientifiques à découvrir d’autres objets célestes, tels que exoplanètes géantes gazeuses , qui sont trop froids ou trop faibles pour être détectés par des sondages infrarouges, selon le communiqué.

La nouvelle recherche était publié le 9 novembre dans les lettres du journal astrophysique.