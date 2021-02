Une exposition continue à des agents pathogènes entraîne des lésions intestinales, la malnutrition: étude

16 févr.2021 11:02:16 IST

Les enfants malnutris souffrant de retard de croissance peuvent avoir des lésions intestinales causées par une exposition continue à des agents pathogènes qui réduisent leur capacité à absorber les nutriments, selon une étude de lundi appelant à des traitements qui vont au-delà de la fourniture de nourriture supplémentaire. Malgré une baisse de près de 40% entre 1990 et 2015 du retard de croissance dans les pays pauvres, quelque 140 millions d’enfants de quatre ans ou moins sont encore trop petits pour leur âge, une condition clinique qui nuit au développement du cerveau et du corps.

Les chercheurs, qui ont étudié plus de 300 enfants en Zambie, ont trouvé des preuves que l’absorption réduite des nutriments pourrait être causée par un mécanisme de survie dans l’intestin déclenché par une exposition intense à des agents pathogènes microbiens, comme des bactéries, des virus et des parasites.

«Il semblerait évident que le traitement approprié pour la malnutrition est la nourriture, et clairement sans nourriture personne ne peut se remettre de la malnutrition», a déclaré le co-auteur Paul Kelly, professeur de gastroentérologie tropicale à l’Université Queen Mary de Londres. « Mais souvent, ce n’est pas suffisant. Une fois que les enfants des populations défavorisées sont cliniquement malnutris, fournir de la nourriture supplémentaire est insuffisant pour garantir le rétablissement. »

Malgré une baisse de près de 40% entre 1990 et 2015 du retard de croissance dans les pays pauvres, quelque 140 millions d’enfants de quatre ans ou moins sont encore trop petits pour leur âge, une condition clinique qui nuit au développement du cerveau et du corps. Et pour des millions d’enfants dans certaines régions d’Afrique et d’Asie du Sud, l’étude indique que les dommages intestinaux dus à des facteurs environnementaux sont un facteur majeur du retard de croissance.

Des recherches antérieures ont montré qu’une proportion d’enfants souffrent d’un retard de croissance malgré les interventions alimentaires et sanitaires, a déclaré Kelly.

Pour la dernière étude, qui a porté sur des nourrissons à Lusaka, en Zambie, entre 2016 et 2019, des chercheurs utilisent l’endoscopie et la microscopie pour évaluer la santé intestinale. Ils ont trouvé « une pression d’infection très intense » avec des agents pathogènes intestinaux, a déclaré Kelly.

Il a déclaré que les chercheurs étaient surpris de trouver des preuves que l’intestin s’adapte à ces agents pathogènes modérant le processus par lequel les bactéries intestinales peuvent s’infiltrer dans la circulation dans le corps et déclencher une inflammation.

Mais en évitant les agents pathogènes, la réponse peut également conduire à une capacité réduite du corps à absorber les nutriments contenus dans les aliments.

« En d’autres termes, le retard de croissance est le prix à payer pour rester en vie », a déclaré Kelly, ajoutant que cela devrait modifier la façon dont le retard de croissance est traité. « Nous allons devoir être plus subtils pour démêler cette réponse adaptative que simplement fournir des rations supplémentaires. »

