Une expérience sur la Station spatiale internationale prouve qu’il existe des bactéries qui peuvent survivre pendant des années dans l’espace

Les bactéries sont parmi les organismes les plus résistants que nous connaissons. Ils prospèrent et survivent dans les environnements les plus extrêmes de la planète Terre. Mais qu’en est-il en dehors de la Terre? Une expérience dans l’espace grâce à l’ISS a montré qu’ils peuvent survivre même là-bas.





Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont publié une nouvelle étude dans laquelle ils démontrent les résultats de leurs recherches. Recherche pour laquelle ils ont placé une série de granulés secs de une bactérie appelée ‘Deinococcus radiodurans’ sur des panneaux à l’extérieur de la Station spatiale internationale. Ces bactéries ont été exposées aux basses températures atteintes dans l’espace et surtout à des radiations élevées car il n’y avait pas d’atmosphère protectrice. Ces bactéries sont exposées depuis trois ans et nous avons enfin les résultats.

Survivre et voyager des années dans l’espace

Chacun des panneaux avait des épaisseurs différentes avec des couches de bactéries. Les plus épais sont ceux qui ont montré le plus de signes de vie après l’expérience. Comme l’expliquent les chercheurs, des groupes de bactéries à plus de 0,5 mm d’épaisseur, ils auraient pu survivre 15 à 45 ans là-bas. En revanche, si la colonie mesure 1 mm d’épaisseur et qu’elle flotte dans l’espace sans aucun support, elle survivra jusqu’à 8 ans.

Des nids d’abeilles avec des bactéries placés à l’extérieur de l’ISS. Via les frontières.

Quelle est la contribution de l’épaisseur? Une couche protectrice. Les chercheurs ont pu déterminer que les bactéries les plus exposées à l’extérieur meurent et agissent comme un bouclier pour les détenus. Ainsi, une colonie relativement importante de bactéries pourrait survivre dans l’espace pendant des années et y voyager sans que la vie des bactéries ne soit perdue.

Des expériences similaires ont été menées précédemment sur la Station spatiale internationale. Les astronomes russes ont placé des capsules de champignons et d’autres organismes à l’extérieur pour voir comment ils ont survécu aux conditions difficiles. Beaucoup de ces organismes ont survécu. En fait, comme nous l’avons déjà vu, l’utilisation des champignons précisément comme bouclier protecteur dans l’espace est à l’étude.

Taille du panneau et plus de détails à ce sujet. Via les frontières.

Cela ressuscite une hypothèse qui existe depuis des décennies et pourrait expliquer l’origine de la vie sur Terre: la panspermie. L’idée est que la vie saute d’une planète à l’autre en voyageant d’une manière ou d’une autre, les bactéries voyageant dans l’espace sont une possibilité intéressante. Plus précisément, la lithopanspermie serait plus plausible, où les bactéries ou autres organismes voyagent grâce à des astéroïdes ou d’autres éléments de l’espace qui leur permettent de voyager et en même temps de se protéger.

Ces dernières années, cela est devenu encore plus puissant avec la découverte d’acides aminés dans les météorites et les «protéines extraterrestres» qui ont atteint la Terre. Cependant, il y a encore de nombreux facteurs à considérer et des tests à faire pour pouvoir dire avec certitude que c’est une vraie théorie. Par exemple, ces bactéries pourraient-elles survivre en entrant dans l’atmosphère compte tenu des températures intenses atteintes?

Via | CNN

Plus d’informations | Frontières en microbiologie