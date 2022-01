Une étude révèle que les personnes qui vénèrent les célébrités ont des capacités cognitives plus faibles

De nouvelles recherches ont montré que les personnes qui vénèrent des célébrités peuvent avoir des capacités cognitives plus faibles.

Mais les chercheurs n’ont pas encore déterminé si le culte des célébrités en est la cause ou simplement un résultat.

Donc, en gros, est-ce que je cours plus lentement parce que je suis obsédé par la relation de Megan Fox et Machine Gun Kelly, ou suis-je obsédé par elle parce que je n’ai pas beaucoup d’intellect en cours ?

Le rapport a été publié dans le BMC Psychology Journal et il a plongé dans les résultats d’un sondage en ligne qui comprenait une série de tests d’intelligence conçus pour évaluer deux aspects différents de la cognition.

Je suppose que c’était juste une photo de tous les Kardashian et quelques questions sur leurs divers scandales que vous deviez faire correspondre.

C’est ta tante qui commente les mises à jour Facebook de The Rock comme s’il était un ami personnel proche.

Le plus haut niveau, et ceux dont nous devrions tous nous inquiéter, sont les fans « limites-pathologiques ».

On a posé à ces personnes des questions telles que « si vous rencontriez votre célébrité préférée et qu’elles vous demandaient de faire quelque chose d’illégal, que feriez-vous ? » et a répondu qu’ils voleraient absolument pour Lady Gaga si elle le leur demandait, quelle que soit la situation.