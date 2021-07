Une étude révèle que les médicaments contre l’arthrite tocilizumab et sarilumab aident à réduire les décès dus au COVID-19

L’analyse comprenait des informations sur 10 930 patients, dont 6 449 ont été randomisés pour recevoir des inhibiteurs de l’interleukine-6 ​​et 4 481 pour recevoir des soins habituels ou un placebo.

Les médicaments contre l’arthrite tocilizumab et sarilumab réduisent le risque de décès et le besoin de ventilateurs chez les COVID-19 hospitalisés patients, selon une analyse de près de 11 000 patients publiée mardi.

L’étude est parue dans le Journal of the American Medical Association et a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à recommander l’utilisation des médicaments, appelés inhibiteurs de l’IL-6, en plus des corticostéroïdes chez les patients atteints de Covid sévère ou critique.

Manu Shankar-Hari, professeur au King’s College de Londres et auteur principal de l’article, a déclaré à l’AFP que la recherche représentait une « preuve définitive » en faveur des médicaments après que des études antérieures aient produit des résultats mitigés.

Parmi les patients Covid hospitalisés, l’administration de l’un des médicaments en plus des corticostéroïdes a réduit le risque de décès de 17%, par rapport à l’utilisation de corticostéroïdes seuls.

Chez les patients qui n’étaient pas sous ventilateur, le risque de passer à une ventilation mécanique ou de mourir a été réduit de 21 % par rapport à l’utilisation de corticostéroïdes seuls.

Les patients Covid gravement malades subissent une réaction excessive du système immunitaire connue sous le nom de « tempête de cytokines » qui peut causer de graves dommages aux organes et la mort.

Le tocilizumab et le sarilumab sont utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune, en inhibant les effets de l’interleukine (IL)-6, un type de protéine appelée cytokine qui signale au corps de déclencher une réponse inflammatoire.

Mais des recherches antérieures visant à déterminer si les inhibiteurs de l’IL-6 peuvent être utiles contre un Covid sévère ont rapporté divers avantages, aucun effet et préjudice.

Cela a incité l’OMS à coordonner la nouvelle étude qui combinait les données de 27 essais randomisés menés dans 28 pays.

L’analyse comprenait des informations sur 10 930 patients, dont 6 449 ont été randomisés pour recevoir des inhibiteurs de l’interleukine-6 ​​et 4 481 pour recevoir des soins habituels ou un placebo.

Dans l’ensemble, le risque de décès dans les 28 jours était de 22 pour cent par rapport à un risque présumé de 25 pour cent chez les personnes recevant uniquement les soins habituels.

Les résultats étaient meilleurs lorsque les patients recevaient également des corticostéroïdes, avec un risque de décès de 21 pour cent contre 25 pour cent pour ceux recevant les soins habituels.

Cela signifie que pour 100 de ces patients, quatre autres survivront.

L’étude a également examiné l’impact de ces médicaments sur la progression des patients vers des ventilateurs ou la mort.

Parmi les patients ayant également reçu des corticostéroïdes, le risque s’est avéré être de 26 % pour ceux recevant des inhibiteurs de l’IL-6, contre 33 % supposés chez ceux recevant des soins habituels.

En d’autres termes, pour 100 de ces patients, sept autres survivront et éviteront la ventilation mécanique.

Le tocilizumab et le sarilumab, qui sont administrés par perfusion ou injection, sont actuellement recommandés pour une utilisation avec des corticostéroïdes chez les patients Covid sévères par la Grande-Bretagne. Les États-Unis recommandent également le tocilizumab avec des corticostéroïdes.

Shankar-Hari a déclaré qu’il espérait que des organisations mondiales telles que l’OMS pourraient désormais faire pression pour améliorer l’accès aux médicaments pour les médicaments à faible et moyen revenu où le coût actuel pourrait être prohibitif pour une utilisation généralisée.

