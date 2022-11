Une étude révèle que les fans se lassent des films et séries Marvel

Au cours de la dernière décennie, le Univers cinématographique Marvel Il a beaucoup grandi, comptant actuellement plusieurs films et séries, et il y a une discussion croissante sur la fatigue des histoires de super-héros. Bien que chaque versement soit plus brut que l’autre, une nouvelle étude révèle que le fans de merveilles ils pourraient être fatigués de tant de productions.

Selon les rapports, environ 36% des fans de films et de séries Marvel ont commencé à se sentir blasés par le nombre de sorties par an, et même 20% des fans de DC ont également ressenti la même chose. .

Cependant, même avec cette fatigue croissante, 81% des fans de Marvel ont déclaré qu’ils continueraient à regarder toutes les sorties de la franchise, tandis que 67% des fans de DC feraient de même.

L’univers cinématographique Marvel s’est beaucoup développé depuis » Avengers: Endgame » en 2019. Ce qui est présenté comme la phase 4 a été de loin le plus important, avec sept films dont » Shang-Chi et la légende des dix anneaux » , » Doctor Strange dans le multivers de la folie », » Spider-Man: No Way Home » et » Black Panther: Wakanda Forever ».

En plus de cela, diverses séries Disney+ exclusives telles que »WandaVision », »Loki », »Le Faucon et le Soldat de l’Hiver », »Ms. Marvel », »Moon Knight », »She-Hulk: Attorney at Law », »Hawkeye » et »What If…? ». Plusieurs de ces histoires ont introduit un grand nombre de super-héros et de méchants au-delà des personnages titulaires.

Alors que le genre de film de super-héros s’est développé ces dernières années, les derniers opus de Marvel n’ont pas été bien accueillis par les fans, beaucoup affirmant qu’il n’y a pas d’intrigue concise dans la plupart de leurs histoires ou qu’ils ajoutent divers appareils qu’ils ne finissent pas par utiliser. dans leur intégralité.

Même avec les fans exprimant ce sentiment de fatigue, Marvel a déjà préparé la plupart de ses tranches pour ses phases 5 et 6, qui auront un grand nombre de premières telles que les tranches suivantes de »The Avengers », »Avengers : La Dynastie Kang » et »Avengers : Secret Wars ».

Tous les films et séries Marvel sont disponibles sur la plateforme Disney+.