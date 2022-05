Une étude révèle des produits chimiques potentiellement nocifs dans les jouets en plastique

Une étude de l’Université technique du Danemark suggère qu’il existe plus de 100 produits chimiques nocifs utilisés dans les jouets en plastique. Les résultats de cette recherche pourraient conduire à des réglementations plus strictes concernant les matériaux de jouets en plastique.

Photo : Chris Hardy/Unsplash

C’est depuis longtemps un secret de polichinelle que certains jouets en plastique contiennent des éléments qui peuvent être nocifs pour notre santé. Mais il est encore difficile pour les parents de comprendre quels jouets en plastique contiennent ces produits chimiques. Hormis la liste dite des « produits chimiques préoccupants », il n’existe actuellement aucun accord international sur les substances qui ne devraient pas être utilisées dans les jouets.

Pour aider à apporter des changements positifs et fournir des preuves d’une plus grande réglementation internationale, des chercheurs du DTU et de l’Université du Michigan ont uni leurs forces avec l’ONU Environnement pour analyser les fonctions chimiques et les quantités trouvées dans les matériaux de jouets en plastique.

Les chercheurs ont testé 419 produits chimiques trouvés dans des matériaux plastiques souples, en mousse et durs utilisés pour fabriquer des jouets. Ils ont identifié 126 de ceux qui peuvent potentiellement nuire à la santé des enfants. Cette même étude a révélé que les enfants des pays occidentaux ont en moyenne environ 40 livres de jouets en plastique, ce qui prouve l’importance de contrôler l’utilisation de produits chimiques nocifs.

Photo : Nareeta Martin/Unsplash

Le problème avec la production actuelle de jouets est que les fabricants ne fournissent généralement aucune information concernant le contenu chimique de leurs produits. C’est en partie parce qu’il n’y a pas de réglementation à ce sujet et en partie parce qu’ils utilisent effectivement des produits chimiques nocifs. Les chercheurs ont en outre décrit des alternatives sûres à la majorité des produits chimiques nocifs qu’ils ont identifiés.

Bien que cette étude braque les projecteurs sur une question importante, il reste encore beaucoup à faire avant que les réglementations officielles ne soient en place. En attendant, les chercheurs conseillent aux parents d’éviter complètement d’acheter des jouets en plastique afin de réduire les risques pour la santé de leurs enfants et d’eux-mêmes.