Une étude nomme YouTuber le travail le plus populaire pour les enfants lorsqu’ils grandissent

Chambrekids - SOFAMO Bureau enfant Féroé Blanc

Votre enfant grandit et depuis qu'il est à l'école, il est nécessaire de lui aménager un coin dans sa chambre pour travailler au calme. Alors ne cherchez plus, pour étudier sereinement et avec le désir d'apprendre, vous pouvez installer notre bureau enfant Féroé qui est idéal pour ses études. Dans notre article de blog ici, nous vous conseillons pour faire le bon choix de bureau pour votre enfant. Un magnifique bureau Blanc et très pratique pour garçon ou fille. Son design sobre et moderne plaira à un garçon ou une fille et s'intégrera parfaitement à la décoration et autres meubles de la chambre de votre enfant. Ce joli bureau Féroé offre un bel espace de travail pour que votre enfant accomplisse ses devoirs et apprenne ses leçons avec succès. Le bureau enfant Féroé est très pratique pour étudier sereinement. Votre enfant dispose d'un grand plan de travail de 116.5 cm de long et 46 cm de profondeur pour installer un ordinateur, sa trousse, ses cahiers et sa lampe. Les dimensions totales du bureau enfant Féroé sont en détail de 123 cm de long, 89 cm de haut et 60 cm de profondeur, afin de bien choisir la chaise ou le fauteuil, sachez que la dimension entre le sol et le dessous du bureau est de 62 cm de haut et la hauteur du plan de travail est 75.8 cm. En bout du plan de travail, une niche de rangement est disponible pour ranger les livres et petit détail pratique vous trouverez 2 trous passes câbles pour les fils de la lampe ou de l'écran d'ordinateur par exemple. Sous la table du bureau, il ou elle pourra ranger ses cahiers et livres scolaires sur l'étagère haute de 10 cm et profonde de 56 cm. Vous avez un bureau Blanc Féroé fabriqué en France et en matériaux écologiques. Le bureau en Blanc est conçu en proposant un design sobre et aux lignes chic, il s'intégrera facilement à toutes les déco de chambre, et surtout il est peint avec d'une couleur écologique à base d'eau et pigments naturels pour préserver l'air ambiant de la pièce et la santé. Son design contemporain s'impose dans la chambre en plus d'être solide grâce aux panneaux de bois MDF nouvelle génération plus écologique. Le bureau Blanc Féroé s'associe parfaitement avec le lit enfant Féroé que vous trouverez ici.