Une étude montre comment WhatsApp peut être bon pour l’apprentissage

Quoi qu’ils disent, WhatsApp peut être un excellent outil pour étudier

WhatsApp est probablement l’application la plus populaire au monde. L’outil de messagerie instantanée appartenant à Facebook est installé sur pratiquement tous les smartphones de la planète et il ne fait aucun doute que nous ne pouvons pas nous en passer et tout cela malgré le fait qu’il existe des alternatives telles que Telegram avec de nombreuses et meilleures fonctionnalités.

Et malgré la popularité de ce type d’application et de technologie en général, la vérité est que dans certains domaines, comme l’éducation, elle n’est toujours pas très intégrée, voire désapprouvée par certains enseignants. Cependant, maintenant, une étude récente a montré que des outils comme WhatsApp pourraient être parfaits pour apprendre.

WhatsApp comme outil d’études

Selon Plos One, une enquête / étude a montré que WhatsApp est un excellent outil d’étude et d’apprentissage.

Cette étude menée auprès de 194 participants d’un groupe WhatsApp qui se préparaient à l’examen PLAB – pour pouvoir pratiquer la médecine au Royaume-Uni -, a montré que WhatsApp peut aider à organiser des groupes d’étude, résoudre les doutes et se soutenir les uns les autres parmi les étudiants.

Sur les 194 membres du groupe, 88,6% d’entre eux ont approuvé et c’est assez révélateur. car la moyenne mondiale de réussite à cet examen n’atteint pas 70%. Les membres du groupe ont reconnu que WhatsApp les avait aidés à réussir. Plus concrètement:

Par conséquent, des applications telles que WhatsApp peuvent être un outil d’apprentissage puissant tant qu’elles sont bien utilisées et non utilisées pour envoyer des mèmes viraux ou des vidéos. Dans le cas de ces étudiants, Ils l’ont utilisé pour organiser des routines d’étude ou résoudre des doutes et grâce à cela, la majorité a pu réussir.

Alors la prochaine fois qu’ils vous diront que la technologie et plus particulièrement les applications comme WhatsApp ne sont pas utiles pour apprendre, ignorez-les. La technologie est venue pour nous faciliter la vie tant que nous l’utilisons correctement.

