Une étude indiquerait que le covid-19 ne se propagerait pas lors des concerts si ces exigences étaient respectées | 45S

Serait-ce la lumière au bout de la route? Une nouvelle étude semble indiquer que les concerts, sans la distanciation sociale respective, ne provoqueraient pas la propagation du covid-19 tant que certaines conditions sont remplies et que certaines mesures de sécurité sont en place.

Le test, appelé «Prima-Cov», était en charge des organisateurs du Primavera Sound Festival, de la Fondation de lutte contre le sida et des maladies infectieuses et de l’hôpital universitaire allemand Trias i Pujol à Badalona. Elle s’est tenue à la Sala Apolo de Barcelone, en Espagne, le 12 décembre et a été réalisée avec les exigences suivantes:

Les participants doivent être âgés de 18 à 59 ans et qui en même temps ne souffrent pas de maladies préexistantes, ne vivent pas avec des personnes âgées et n’ont pas reçu de diagnostic de covid-19 au cours des 14 derniers jours.

Tous les participants portent des masques N95 lorsqu’ils entrent dans la salle.

La ventilation et les flux d’air dans tout le lieu ont été optimisés, ainsi que la qualité de l’air et la température ont été surveillées tout au long de l’événement.

La pièce offrait un espace extérieur pour les fumeurs à l'intérieur du bâtiment, avec un contrôle strict du nombre de personnes qui s'y trouvaient simultanément. Le bar et la zone de consommation alimentaire, d'une capacité de 1600 personnes, était situé dans une zone totalement différente et délimitée. La nourriture n'était obligatoirement consommée que dans cet espace.

Il était obligatoire de porter le masque tout au long de l’expérience sauf dans le bar pour consommer des boissons et de la nourriture, mais il n’a pas été demandé de maintenir une distanciation physique pendant le séjour au concert, où le chant et la danse étaient autorisés.

La dynamique était la suivante: le public était divisé en deux groupes, le premier étant de 463 personnes qui ont réussi à entrer dans la salle et l’autre groupe de 496 qui n’y sont pas entrées. Les résultats ont montré qu’aucun de ceux qui ont passé une bonne soirée n’était pas infecté. Cependant, dans l’autre groupe, parmi ceux qui ne sont pas entrés, il n’y a eu que 2 infections.

«Les résultats sont concluants et permettent d’affirmer que, si une étude est reproduite dans les mêmes conditions, les résultats seraient toujours les mêmes. Il est sécuritaire de mener ce type d’activités et de concerts », a déclaré le Dr Josep Maria Llibre à EFE.

Cette expérience, menée par la Fondation Lutte contre le Sida et les Maladies Infectieuses, l’hôpital universitaire allemand Trias i Pujol (Can Ruti) et Primavera Sound, est très utile pour pouvoir réaliser divers concerts dans le futur où elle se trouve encore L’industrie n’a pas été entièrement réactivée.

Tu peux trouver plus d’informations sur l’étude en cliquant ici.