Une étude historique révèle un lien entre les microbes intestinaux, une bonne santé et les maladies chroniques

13 janv.2021 12:41:20 IST

Une alimentation à prédominance saine et à base de plantes encourage un mélange de « bonnes » bactéries dans l’intestin, ce qui est lié à un risque plus faible de maladies courantes telles que les maladies cardiaques, l’obésité et le diabète de type 2, selon une nouvelle recherche. L’étude, publiée dans Médecine de la nature, a été menée par des chercheurs du King’s College de Londres, du Massachusetts General Hospital (MGH), de la Harvard TH Chan School of Public Health, de l’Université de Trento, en Italie, et de la start-up de santé ZOE. À l’aide d’échantillons génomiques, de profils de chimie sanguine et de données détaillées sur les habitudes alimentaires, les microbiomes intestinaux et les marqueurs métaboliques dans le sang, les chercheurs ont réalisé l’essai 1 des réponses personnalisées à la composition diététique (PREDICT 1).

L’analyse a orienté les chercheurs vers 15 microbes dans l’intestin qui sont liés à des conditions courantes telles que l’obésité et le diabète de type 2. L’influence de ces microbes et d’autres était corrélée, positivement ou négativement, avec le risque d’une personne d’affections graves comme le diabète, les maladies cardiaques ou l’obésité. Avoir un microbiome riche en Prevotella copri et Blastocystis l’espèce, par exemple, était associée au maintien d’une glycémie favorable après un repas. De même, d’autres espèces de bactéries étaient liées à une baisse des taux de graisse sanguine et des marqueurs d’inflammation après un repas.

Comme le décrit l’étude, une alimentation «saine» comprend un mélange d’aliments associé à un risque plus faible de maladies chroniques. Les sujets de l’essai qui avaient un régime riche en plantes étaient plus susceptibles d’avoir des niveaux élevés de «bons» microbes intestinaux qui, à leur tour, sont associés à un faible risque de maladies chroniques courantes. L’étude a également découvert des biomarqueurs de l’obésité, des maladies cardiovasculaires et de la tolérance au glucose altérée – qui sont tous des facteurs de risque de Covid-19.

«Trouver de nouveaux microbes liés à des aliments spécifiques, ainsi qu’à la santé métabolique, est passionnant», a déclaré le Dr Sarah Berry, scientifique en nutrition au King’s College de Londres. « Compte tenu de la composition hautement personnalisée du microbiome de chaque individu, nos recherches suggèrent que nous pourrions être en mesure de modifier notre microbiome intestinal pour optimiser notre santé en choisissant les meilleurs aliments pour notre biologie unique. »

L’épidémiologiste et professeur Tim Spector du King’s College de Londres, qui a lancé l’étude PREDICT et qui est le fondateur scientifique de ZO, a déclaré: «Lorsque vous mangez, vous ne nourrissez pas seulement votre corps, vous nourrissez les milliards de microbes qui vivent à l’intérieur. ton instinct. »

La santé du microbiome intestinal a montré un lien plus important avec ces marqueurs de la maladie que d’autres facteurs comme la génétique, qui jouerait également un rôle dans la santé intestinale. Certains des microbes identifiés dans l’étude sont si nouveaux qu’ils n’ont pas encore reçu de nom.

« Il s’agit maintenant d’un grand domaine d’intérêt pour nous, car nous pensons qu’ils pourraient ouvrir de nouvelles perspectives à l’avenir sur la façon dont nous pourrions utiliser le microbiome intestinal comme cible modifiable pour améliorer le métabolisme et la santé humains », a déclaré Nicola Segata, responsable de la analyse du microbiome dans l’étude et chercheur principal du Computational Metagenomics Lab de l’Université de Trente en Italie.

Les résultats pourraient aider les nutritionnistes et les passionnés à personnaliser les régimes alimentaires spécifiquement pour améliorer la santé. Cela ajoute également aux preuves croissantes que la santé intestinale affecte le bien-être général d’une manière que nous ne comprenons pas encore.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂