Une étude confirme l’hypothèse: les humains peuvent infecter les animaux avec corona

Des chercheurs italiens testent des centaines de chats et de chiens dans des zones particulièrement touchées par le coronavirus. Le résultat: un nombre important d’animaux ont des anticorps – ils ont le virus de leur «maître». Selon les experts, une voie d’infection inversée peut presque être exclue.

Les animaux domestiques tels que les chiens et les chats peuvent être infectés par le coronavirus Sars-CoV-2. Cette hypothèse des scientifiques a maintenant été confirmée par une étude menée par des chercheurs italiens sur un nombre relativement important d’animaux. Les scientifiques avaient examiné 540 chiens et 277 chats dans le nord de l’Italie, notamment en Lombardie. Les animaux vivaient dans des ménages avec des patients corona ou dans des zones particulièrement touchées par corona.

Les chercheurs ont pu détecter des anticorps contre le virus chez 3,4% des chiens et 3,9% des chats. Cela indique une infection antérieure. Les tests de détection des virus dans les frottis de la bouche, du nez et de la gorge ont été négatifs chez tous les animaux – l’excrétion du virus se termine après deux semaines. Il a été testé entre mars et mai 2020.

Les résultats de l’étude ont été publiés à l’avance et n’ont pas encore été examinés par des collègues scientifiques. Selon le président du Friedrich Loeffler Institute Greifswald, Thomas Mettenleiter, les résultats ne sont pas surprenants. “Ils confirment ce que nous savons déjà”, a-t-il déclaré. Cependant, il est bon d’avoir une étude avec un tel nombre d’animaux. “Ce n’est pas si facile d’obtenir des échantillons.”

Les animaux ne meurent probablement pas d’une infection corona

La proportion significativement plus élevée d’animaux testés positifs provenait de ménages Covid 19. “Nous supposons que le virus est généralement transmis des humains aux animaux”, a déclaré Mettenleiter. Ce n’est que dans une ferme de vison aux Pays-Bas que cela peut avoir été l’inverse. Mais la première entrée dans la ferme avait également été faite par des gens là-bas.

L’étude confirme l’évaluation du FLI à ce jour selon laquelle les chiens ou les chats n’ont jusqu’à présent joué aucun rôle dans la propagation du virus Sars-CoV-2. Le facteur décisif est la transmission de personne à personne. La FLI estime actuellement que les contacts entre les personnes en bonne santé et les animaux de compagnie ne doivent pas être restreints. Les personnes infectées doivent éviter tout contact avec les animaux domestiques. Même si les animaux sont infectés, selon le FLI, cela ne signifie pas automatiquement que le virus peut se multiplier chez les animaux et est également excrété par eux, par exemple avec des sécrétions nasales, de la toux ou des excréments.

Jusqu’à présent, aucune preuve que les animaux meurent d’une infection corona

Selon Mettenleiter, il n’y a encore aucune preuve que les animaux meurent d’une infection corona. Dans l’étude italienne également, seuls les animaux vivants ont été examinés. Aux États-Unis, un chien récemment testé positif est décédé, mais souffre également d’un cancer.

Jusqu’à présent, selon le FLI, il n’y a aucune preuve que les porcs, les poulets et autres animaux d’élevage peuvent être infectés par le Sars-CoV-2. Des expériences avec plusieurs espèces animales sont actuellement en cours à l’institut. Selon les premiers résultats, les furets et les chauves-souris frugivores sont sensibles au virus, mais pas les poulets et les porcs. Les études sur les bovins ne font que commencer.