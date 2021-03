Une étrange «  tornade de ver  » dans le New Jersey a déconcerté les scientifiques

Les pluies printanières amènent souvent des dizaines de vers de terre à la surface, où ils se tordent sur le sol et les trottoirs. Mais récemment, de fortes pluies dans une ville proche de New York ont ​​été suivies par quelque chose d’un peu plus inhabituel: un ver.

Une résidente de Hoboken, dans le New Jersey, était sortie pour une promenade matinale dans un parc près de la rivière Hudson le 25 mars, lorsqu’elle a repéré des centaines de vers répartis le long de la passerelle. La femme, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré à 45Secondes.fr qu’après sa surprise initiale, elle avait remarqué quelque chose d’encore plus bizarre – un certain nombre de vers avaient formé une forme de cyclone, créant une spirale où le bord de l’herbe rencontrait le béton. .

La femme a pris des photos et les a envoyées à Tiffanie Fisher, membre du conseil municipal de Hoboken, qui a partagé les images de la « tornade de vers » sur Facebook . « Il est clair que les vers sortent après la pluie, mais c’est quelque chose que je n’ai jamais vu! » Fisher a écrit dans le post.

En rapport: Vie extrême sur Terre: 8 créatures bizarres

Quand le photographe a vu le ver tornade , ils n’étaient pas activement en spirale, bien que des vers individuels se tortillaient toujours sur place, a-t-elle déclaré à 45Secondes.fr. Il n’y avait pas de tuyaux ouverts à proximité, et bien que la plupart des vers étaient étalés dans un grand tourbillon, il y avait beaucoup de vers s’étendant au-delà de la courbe extérieure du ver; ils se sont accrochés au mur d’un bâtiment voisin et ont coulé le long du trottoir et dans la route, a déclaré la femme.

Les vers se sont répandus sur le trottoir et dans la route, mais ils étaient les plus denses dans la spirale «tornade». (Crédit d’image: Contribué)

Alors qu’il est tentant d’imaginer que les vers s’alignaient dans un tourbillon en préparation pour le Lune de ver – la super lune qui a illuminé le ciel nocturne quelques jours plus tard, le 28 mars – il est peu probable que la spirale soit une cérémonie lunaire. Alors, quel était le wormnado bizarre?

Les vers respirent à travers leur peau, donc lorsqu’une pluie abondante ou persistante sature le sol d’eau, les vers doivent creuser un tunnel vers la surface ou risquer de se noyer, selon l’Université du Wisconsin – Madison . Les vers de terre sont généralement solitaires, mais ils forment parfois des troupeaux lorsqu’ils sont à la surface. Les vers se rassemblent en groupes et communiquent entre eux pour savoir où se déplacer, ont rapporté des chercheurs en 2010 dans le Journal international de biologie comportementale .

Les scientifiques de cette étude ont découvert que les vers de terre dans l’espèce Eisenia fetida formeraient des grappes et «s’influenceraient mutuellement pour choisir une direction commune pendant leur migration», et ils l’ont fait en utilisant des signaux tactiles plutôt que chimiques. Ce comportement collectif pourrait aider les vers de terre à survivre aux menaces environnementales, telles que les inondations ou les sols arides, et il pourrait également être une stratégie de défense contre les prédateurs ou les agents pathogènes, selon l’étude.

Un exemple exceptionnel d’élevage de vers de terre a été capturé sur vidéo en 2015 par les rangers du parc d’État d’Eisenhower à Denison, au Texas. Dans les images publiées dans les parcs et la faune du Texas Chaîne Youtube , plusieurs énormes masses de vers de terre roses se tortillent sur une route.

«Les récentes inondations ont peut-être fait ressortir ce comportement de troupeau», ont écrit les représentants du parc dans une vidéo de description.

Mais la cause du ver Hoboken est moins claire. « Cette forme de tornade est vraiment intéressante », a déclaré Kyungsoo Yoo, professeur au Département des sols, de l’eau et du climat de l’Université du Minnesota. Yoo étudie comment les vers de terre envahissants transforment les écosystèmes forestiers, et bien que les vers soient connus pour émerger en masse du sol après la pluie, il ne les avait jamais vus former une spirale auparavant, a déclaré Yoo à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Les vers aquatiques, comme le ver noir de Californie (Lumbriculus variegatus), peut former un énorme nœud vivant – connu sous le nom de goutte – de jusqu’à 50 000 vers lorsqu’ils sont menacés par des conditions sèches, selon « Blobs de vers , « une bande dessinée créée par le Bhamla Lab de la Georgia Institute of Technology’s School of Chemical and Biomolecular Engineering, et illustrée par l’artiste Lindsey Leigh. Une goutte de vers serrée est moins susceptible de se dessécher qu’un ver seul, et les vers tirez et poussez pour déplacer la goutte, ont écrit les chercheurs de Bhamla Lab dans la bande dessinée.

Le chef du laboratoire Saad Bhamla, professeur adjoint à Georgia Tech, a suggéré dans un e-mail que des changements soudains dans l’eau du sol, en combinaison avec la forme du paysage, pourraient expliquer l’apparition d’un ver en spirale.

De fortes pluies ont précédé l’émergence des vers par centaines. (Crédit d’image: Contribué)

«Le sol pourrait être plongé», a déclaré Bhamla à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Si l’eau s’écoulait de cette façon après une inondation, les vers pourraient suivre un gradient d’eau. » Il est difficile de distinguer les espèces de vers à partir des photos, mais Bhamla et ses collègues ont observé ce type de comportement chez les vers noirs aquatiques qu’ils étudient, qui forment des taches massives.

« Nous les avons vus suivre des pistes d’eau et former toutes sortes de chemins et de structures d’agrégats », a déclaré Bhamla. « Ces agrégations se produisent une fois que l’eau quitte. » Cependant, comme on ne sait pas quel type de vers a fait la spirale, toute conclusion sur leur comportement serait une spéculation, a ajouté Bhamla.

Les rapports météorologiques locaux ont décrit de fortes pluies la nuit précédant la prise des photos – environ 2,5 centimètres en tout. « Cela aurait entraîné la sortie de beaucoup de vers de terre du sol pour l’air », a déclaré Harry Tuazon, un doctorant du programme interdisciplinaire d’études supérieures en bio-ingénierie de Georgia Tech, à 45Secondes.fr dans un e-mail.

« Je pense que le motif circulaire est beaucoup plus révélateur de l’évacuation de l’eau et des vers balayés, plutôt que d’un type de locomotion comportementale », a déclaré Tuazon. « Peut-être qu’un gouffre est en train de se former? Ce serait intéressant si un tas de vers de terre fournissait des signes révélateurs d’un gouffre en formation! »

Dans tous les cas, ce qui a pu causer le ver Hoboken n’a pas duré. Lorsque la femme qui l’a photographié est revenue au parc quelques heures plus tard, le tourbillon avait disparu.

« Il y avait encore beaucoup de vers partout sur les murs, le trottoir, le trottoir et la route. Mais la majeure partie avait disparu – je ne sais pas où ils sont allés », a-t-elle déclaré.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.