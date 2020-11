Une étrange saison des Oscars

L’impact de la pandémie place la production cinématographique de Netflix 2020 sous un contrôle incroyable. Qu’est-ce que cela signifie pour les chances d’autres services de streaming avec un contenu original de long métrage de remporter des prix de cinéma majeurs à l’avenir?

Normalement, à cette période de l’année, nous nous préparions à ce que les espoirs favoris des Oscars commencent à se frayer un chemin dans les théâtres. Chaque année, quelques films très appréciés ont fait leurs débuts plus tôt dans l’année sur le circuit des festivals. En septembre, octobre, nous voyons les plus petites images de prestige faire leur chemin dans les théâtres. Mais novembre / décembre est généralement le temps réservé aux gros frappeurs. Il n’y en aura pas cette année.

Les studios perfectionnent depuis longtemps la technique de publication d’une image de prestige vers la fin de l’année civile. Les films avec une sortie officielle à la date limite seront éligibles pour les prochaines cérémonies de remise des prix qui auront lieu les trois premiers mois de l’année suivante. Ils choisissent généralement la fin de l’année comme un moyen de rester frais dans le public et dans l’esprit des critiques avant le scrutin. S’ils sortent le film trop tôt, il y a une chance qu’un film différent touche le public. S’ils sortent le film trop tard, les critiques des critiques et le bouche à oreille n’ont pas le temps de se répandre pour donner au film le buzz dont il a besoin pour gagner.

Cette année, les choses sont encore plus compliquées que d’habitude. Avec l’augmentation des verrouillages et la fermeture des théâtres de brique et de mortier, les moyens traditionnels de créer «Oscar Buzz» ne sont pas disponibles. Nous en avons déjà assez dit sur le retard des sorties majeures et l’impact de ces changements sur les grandes chaînes de cinéma. Mais qu’en est-il des cinémas indépendants? Ce sont les endroits où nous irions généralement pour voir les petits films qui n’ont pas autant de fanfare que l’appât du grand studio Oscar mais qui ont la qualité pour potentiellement gagner des prix. Ces plus petits cinémas ne verront pas autant de trafic (le cas échéant) cette année, et ces petits films n’auront pas autant de possibilités pour les globes oculaires qu’ils en avaient dans le passé.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour la saison des récompenses de cinéma 2021? Il s’agit principalement d’une énorme opportunité pour les services de streaming, et ils doivent vraiment en profiter. Depuis que Netflix et Amazon Studios ont commencé à sponsoriser la production de longs métrages plus tôt dans la dernière décennie, il y avait toujours la question de savoir quand ils seraient pris au sérieux sur le circuit des récompenses. Pendant un certain nombre d’années, leurs films n’ont pas vraiment bougé l’aiguille, mais cela a changé dans une certaine mesure ces dernières années. Avec le succès de films comme Roma, L’Irlandais, et Histoire de mariage nous avons vu Netflix commencer à gagner une partie de cette reconnaissance. Cette année est l’occasion pour les studios de streaming de se mettre au diapason avec les studios de cinéma traditionnels les plus prestigieux de la planète et de prouver leur appartenance.

Netflix est bien sûr le leader dans le domaine et il n’y a vraiment personne d’autre qui soit proche à ce stade. Mettons cela en perspective. Cette année, Netflix a la chance de devenir le détenteur du record du studio de distribution avec le plus grand nombre de nominations pour les meilleures images en une seule année. Le détenteur du record actuel est MGM, qui avait 5 films qui ont remporté les meilleures nominations en 1937. L’année dernière, Netflix avait deux films (Histoire de mariage, L’Irlandais), et ils sont presque tous garantis au moins le même nombre cette année (Procès du Chicago 7, Mank). Avec peu d’opportunités de créer le buzz aux Oscars de manière traditionnelle, les autres studios sont perdus par rapport à ce que Netflix peut apporter pour obtenir plus de nominations pour les meilleures photos. Nous verrons ce qui se passera le 15 mars 2021 lorsque les nominés aux Oscars seront officiellement annoncés.

Netflix présente plusieurs avantages cette année en termes de récompenses prestigieuses, et l’impact du résultat de cette saison pourrait lui donner des avantages au moins pour les deux prochaines années également. Tout d’abord, et le plus évident est le gain net de Netflix pour les globes oculaires pendant la pandémie. Alors que d’autres studios ont du mal à diffuser leurs films sur des plateformes de streaming, Netflix a déjà cette infrastructure en place. Tous les abonnés de Netflix ne regardent pas leurs films primés, mais la mise en place de la plate-forme est un énorme avantage pour en voir davantage.

Traditionnellement, les images de prestige n’étaient pas souvent jouées dans les grandes chaînes de théâtre. Il a fallu un buzz incroyable au spectateur moyen pour faire l’effort supplémentaire de chercher l’un de ces films. Désormais, avec l’aide d’une réception critique positive et d’un buzz sur les réseaux sociaux, les personnes déjà abonnés à Netflix ont un moyen facile de regarder ces films et de favoriser la réception positive de ces films. À court terme, c’est bien car la position de Netflix se renforce si la situation pandémique s’aggrave. En outre, il peut attirer les gens vers ses films plus souvent à l’avenir, s’ils les considèrent comme étant de qualité et égaux à ce qu’ils regardent dans les salles de cinéma.

L’autre avantage important, et sans doute plus grand, pour Netflix dans la course aux récompenses est la façon dont leurs films sont produits. Netflix a commencé son exploration de la production et de la distribution de films en donnant une sorte de carte blanche à d’importants cinéastes célèbres tels que Michael Bay et Adam Sandler. C’était bien d’attirer l’attention sur le service, mais cet effort ne produira pas de croissance positive de l’héritage pour la plate-forme. Vous avez besoin de films de prestige qui confirmeront que Netflix peut produire des films «aussi bons que ceux des autres» ».

Netflix a travaillé dans ce sens en injectant plus d’argent sur des cinéastes plus prestigieux. Dans le cas de Martin Scorsese et de David Fincher, ils ont la liberté qu’ils souhaitent de faire les types de films qu’ils souhaitent faire sans avoir à se disputer avec le studio pour savoir combien il en coûtera pour concrétiser leur vision. À bien des égards, il est très différent des méthodes traditionnelles de développement de films utilisées par d’autres studios. Dans ces cas, les cinéastes se battent avec d’autres cinéastes pour convaincre le studio que leur idée en vaut la peine. Dans ces cas, c’est le studio qui doit décider de la meilleure façon de procéder pour sa propre entreprise.

Cela ne veut pas dire que les studios traditionnels ne mettent pas l’accent sur la qualité du produit, mais simplement qu’ils doivent regarder la concurrence d’un point de vue commercial. Il doit y avoir une incitation pour eux, et cette incitation n’est pas toujours d’essayer de faire le meilleur film. L’approche de Netflix est de donner à ces cinéastes vétérans la liberté de faire (presque) tout ce qu’ils veulent – de leur faire confiance. Plutôt que les cinéastes qui viennent au studio pour essayer de les convaincre de faire leur film, c’est le studio qui va chez le cinéaste et essaie de les convaincre de faire un film.

Les implications financières de l’approche de Netflix n’ont pas encore été déterminées. Mais si le studio rencontre le succès en s’adressant à ces prestigieux cinéastes vétérans, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne commencent à attirer d’autres talents loin des autres studios. Pourquoi les cinéastes voudraient-ils faire face au système hollywoodien traditionnel s’ils peuvent simplement accéder à Netflix et avoir sans doute plus de flexibilité pour atteindre leurs objectifs?

Cette approche peut être de courte durée, mais elle pourrait offrir des avantages à Netflix à l’avenir. Si les dépenses élevées pour les talents de Martin Scorsese et de David Fincher ne sont qu’une question d’attirer l’attention de l’industrie, je pense que cette année est leur chance de le faire. Ensuite, pour aller de l’avant, vous avez plus de talents qui sont prêts à venir travailler avec vous pour la liberté, mais aussi à cause de ce que d’autres ont pu accomplir dans le système. De plus, Netflix n’a peut-être pas besoin de dépenser autant d’argent qu’il le fait actuellement pour maintenir ce talent. Tous les artistes aspirent à s’exprimer avec le moins d’interférences possible, et si Netflix leur offre cette opportunité, la saisiraient-ils même si cela signifie qu’ils gagnent moins d’argent qu’avec un studio traditionnel?

Le résultat final pourrait être un flux de talents provenant de Netflix pour les années suivant celle-ci. Du coup, Netflix n’est pas seulement la société de distribution la plus pratique, elle devient également la société de distribution / production qui peut offrir la flexibilité la plus artistique. Avec moins de contrainte, vous vous attendez à ce que la qualité reste constante. Cela pourrait également attirer d’autres services pour tenter un plan d’affaires similaire. Certes, Apple et Amazon ont un montant de capital similaire (sinon plus) que Netflix à investir, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’ils ne soient au même niveau.

Netflix peut continuer sur cette voie tant qu’il est économiquement logique de le faire. Avec la concurrence accrue d’autres services de streaming, le marché de Netflix sur les images de prestige pourrait diminuer. Après tout, la raison pour laquelle un studio voudrait faire une photo de prestige et gagner des prix est d’attirer des talents. Les cinéastes de tous les métiers voudront travailler avec les meilleurs de l’industrie afin d’élever leur métier. Si Netflix est incapable de maintenir son talent parce que d’autres studios (en streaming ou traditionnels) attirent ce talent, alors nous pourrions certainement voir une baisse de la qualité de leurs films.

Donc, je pense que cette saison de récompenses est absolument essentielle pour Netflix. Ils doivent avoir une meilleure performance que l’année dernière, qui a été sans aucun doute une réussite. Mais avec l’impact de la pandémie cette saison, il n’y aura peut-être jamais une autre année au cours de laquelle Netflix aura autant d’avantages à jouer en leur faveur qu’aujourd’hui. Pour cette raison, je m’attends à ce que cette saison des Oscars / Awards soit très atypique par rapport à ce qui s’est passé avant et ce qui va suivre.

Cette année pourrait être une année de transition qui verra la balance basculer davantage vers les films produits par des services de diffusion en continu recevant une attention positive. Ou les choses pourraient revenir aux studios traditionnels qui avaient en fait trouvé récemment comment réaliser des profits importants sur leurs films de prestige (voir Dunkerque, 1917, Joker, Il était une fois à Hollywood, etc). Mais cela, bien sûr, oblige les théâtres à attirer de grandes foules en premier lieu….