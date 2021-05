Une étrange forme de vie unicellulaire a un génome vraiment bizarre

Une créature unicellulaire connue sous le nom de dinoflagellé peut avoir l’un des génomes les plus étranges de la Terre, Le scientifique a rapporté .

La vie peut être classée en trois grands domaines: Les bactéries , Archaea et Eukarya. Ces derniers portent leur ADN à l’intérieur d’un noyau, où ils emballent le matériel génétique dans des structures compactes appelées chromosomes.

Les dinoflagellés sont des eucaryotes, mais contrairement aux chromosomes trouvés chez l’homme, qui forment une forme en X, les chromosomes de dinoflagellés s’assemblent en structures droites en forme de bâtonnet, selon une nouvelle étude publiée le 29 avril dans la revue. Génétique de la nature .

Les gènes s’alignent en « blocs » le long de ces tiges, chaque bloc étant orienté dans la direction opposée de ses voisins; l’orientation d’un bloc dicte dans quelle direction la cellule peut « lire » les instructions génétiques contenues dans chaque gène. Cette structure inhabituelle et alternée influence à la fois la forme générale du chromosome et régule probablement comment et quand des gènes spécifiques peuvent être accessibles, a conclu l’équipe.

En rapport: Cellules procaryotes vs eucaryotes: quelle est la différence?

Les dinoflagellés « ne correspondent pas à tout ce que nous savons sur les eucaryotes – comment ils structurent leurs chromosomes, comment ils structurent leurs génomes, comment ils régulent la transcription », le processus par lequel les informations de l’ADN sont copiées et envoyées dans la cellule, étude Le co-auteur Manuel Aranda, un généticien fonctionnel de l’Université King Abdullah des sciences et de la technologie en Arabie saoudite, a déclaré au Scientist.

Les auteurs ont spécifiquement étudié le dinoflagellé Symbiodinium microadriaticum, un type de plancton qui vit en symbiose avec les coraux, et a constaté que l’espèce contient environ 94 chromosomes en forme de bâtonnet. Les gènes de chaque bâtonnet se regroupent probablement à proximité d’autres gènes qui ont des fonctions similaires ou interagissent avec les mêmes voies moléculaires, a conclu l’équipe.

En outre, l’équipe a constaté que les paires de blocs voisins ont tendance à interagir les uns avec les autres, alors que les blocs éloignés le font rarement. Une étude similaire menée par des chercheurs de l’Université de Stanford, publiée le 29 avril dans la revue Génétique de la nature , a trouvé un modèle similaire dans le dinoflagellé apparenté Breviolum minutum.

Alors que les deux blocs voisins « se détordent » pendant la transcription, accordant l’accès à leur matériel génétique, les blocs en dehors de cette paire restent rigides et inchangés, ont découvert Aranda et son équipe. Cette découverte laisse entendre qu’une sorte de barrière existe entre les différentes paires de blocs et que la barrière «doit être quelque chose de vraiment important dans l’organisation du chromosome… [and] peut être important dans la régulation de l’expression des gènes », a déclaré Senjie Lin, un écologiste du phytoplancton à l’Université du Connecticut qui n’était pas impliqué dans l’étude, au Scientist.

En général, d’autres eucaryotes comptent sur les histones – des protéines en forme de bobine autour desquelles l’ADN s’enroule, comme du fil – pour s’enrouler et se dérouler pendant la transcription, a rapporté The Scientist. Mais les dinoflagellés produisent très peu d’histones et, sur la base de la nouvelle étude, ils peuvent à la place utiliser ces mystérieuses barrières pour maintenir leur structure chromosomique et contrôler la transcription.

Il reste à répondre à de nombreuses questions sur les génomes des dinoflagellés; tout lire à leur sujet dans Le scientifique .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.