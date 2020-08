Une étoile avec un nouvel éclat?: Mercedes-AMG SL – retour à l’icône

Mercedes veut à nouveau être plus premium. C’est du moins la directive du patron Ola Källenius. Il n’est donc pas étonnant qu’un nouveau SL quitte à l’avenir l’ombre d’une GT pour retrouver sa position de tête prédéterminée.

La nouvelle Mercedes SL roule toujours en camouflage Erlkönig. (Photo: Mercedes)

À l’avenir, Mercedes s’appuiera à nouveau sur l’éclat emblématique du SL classique. Pour preuve, la société basée à Stuttgart envoie le roadster en camouflage léger sur la voie publique – et livre également les photos d’Erlkönig. Cependant, avant que les prototypes ne deviennent des voitures de série, cela devrait prendre une bonne partie de l’année à venir.

Le moment venu, cependant, les plus jeunes descendants de la SL classique des années 1950 auraient dû se débarrasser de leur lenteur, ce qui a conduit la clientèle autrefois euphorique à ne plus les punir qu’avec mépris. Bien sûr, cela était également dû au fait que la SL avait des concurrents nettement plus excitants aux côtés de la SLS et d’une AMG GT. Même la Classe S Coupé, désormais abandonnée, avait contribué à marginaliser l’ancienne icône de la marque.

Les anciens acheteurs d’un SLC devraient également se sentir concernés par la nouvelle SL. (Photo: Mercedes)

La nouvelle édition devrait maintenant être de retour sous les projecteurs. Sur les premières photos, le roadster de toit en tissu semble à nouveau nettement mieux entraîné que son prédécesseur. L’or de la hanche a été martelé dans la tôle et cette fois, la filiale de réglage AMG est responsable de la formation. Dans tous les cas, cela promet des moteurs puissants et une maniabilité plus précise. Les dimensions apparemment plus compactes, qui rendraient le nouveau SL intéressant pour les acheteurs précédents du plus petit SLC, pourraient également y contribuer. Parce que cela aussi a été supprimé du portefeuille Mercedes.

En termes de prix, le nouveau SL est susceptible d’être assez élevé. Cela constituerait également une continuation cohérente de la stratégie annoncée par le patron de Mercedes Ola Källenius pour se présenter à nouveau comme une marque haut de gamme avec des véhicules haut de gamme. En tout cas, le dernier AMG SL 63 est allé pour 162 691 euros.