Une étape est fermée, le Boeing 737 MAX reçoit à nouveau l’autorisation de voler avec des passagers

Le désormais mythique Boeing 737 MAX a de nouveau reçu l’autorisation de prendre le vol et de transporter des passagers. Il l’a fait aux États-Unis, où la Federal Aviation Administration lui a donné le feu vert après les changements de sécurité apportés au cours des presque deux dernières années. Bien sûr, il nous manquera encore pour le voir fonctionner.





La décision de la FAA américaine intervient 20 mois après que les deux crashs du vol Lion Air 610 et du vol 302 d’Ethiopian Airlines ont fait un total de 346 morts. Pendant cette période, l’avion a dû traverser un long processus d’examen et d’évolution de son système interne.

Maintenant enfin à nouveau sûr pour l’agence américaine. Cela n’implique cependant pas que vous puissiez voler à nouveau, du moins pas les vols internationaux. Il a également besoin de l’approbation finale de l’AESA européenne (qui y figure) et de pratiquement toute région ou pays disposant d’une agence aéronautique.

Plusieurs bogues, arrêt de production, effets secondaires, tests et plus

Les 20 derniers mois ont certainement été chaotiques chez Boeing. Son avion étoile a soudainement été interdit dans le monde entier après les deux accidents mortels, provoquant la cessation des opérations avec l’avion par des dizaines de compagnies aériennes dans le monde. Cela, inévitablement, a nécessité de répondre à la demande de vols effectués par le Boeing 737 MAX, de sorte que certaines compagnies aériennes ont commencé à utiliser des avions il y a trois décennies.

Les premières analyses a commencé à révéler certains des problèmes que l’avion avait. Essentiellement tous liés à votre logiciel MCAS. Bien que plus tard, d’autres bogues logiciels aient été trouvés dans l’avion. Et même plus, ce qui a finalement fait que Boeing a décidé de changer tout le câblage du Boeing 737 MAX.

Le point le plus bas a peut-être été atteint plus tôt cette année, lorsque la société a dû suspendre temporairement la production de l’avion. En mai de cette année, ils ont redémarré l’usine et depuis, il semble que tout s’est bien passé. Il a effectué les premiers vols d’essai ces mois-ci et a maintenant l’approbation des États-Unis.

Une fois que vous aurez regagné l’approbation dans le reste du monde, vous devrez faire face à un autre problème: un monde en pleine pandémie avec presque tous les vols arrêtés en raison de confinements globalement.

Via | CNN