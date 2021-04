Une éruption volcanique explosive frappe l’île des Caraïbes, alors que les évacuations se poursuivent

Un volcan sur l’île caribéenne de Saint-Vincent est entré en éruption vendredi 9 avril à la suite d’une activité sismique accrue et des évacuations obligatoires dans la région, crachant des cendres à des dizaines de milliers de pieds dans les airs.

À 9 h 08 HE, Organisation nationale de gestion des urgences de Saint-Vincent-et-les Grenadines (NEMO) tweeté que le volcan venait de se réveiller dans une « éruption explosive ». À 9 h 45 HE, l’organisation a tweeté que les panaches de cendres du volcan, nommé La Soufrière, s’élevaient jusqu’à 6000 mètres dans les airs et se dirigeaient vers l’est dans l’océan Atlantique.

Jeudi 8 avril, le gouvernement local a émis des évacuations obligatoires pour les personnes qui vivaient autour du volcan, après que les scientifiques les aient alertés d’une activité sismique accrue suggérant que le magma était proche de la surface et qu’une éruption était imminente, L’Associated Press a rapporté . Les ordres d’évacuation étaient destinés aux quelque 16 000 personnes vivant dans la zone dite rouge autour du volcan, selon l’AP. Certains évacués se sont rendus dans des abris à proximité tandis que d’autres devaient embarquer sur des bateaux de croisière vides; certains devraient être transportés vers les îles voisines, a rapporté l’AP.

Les évacuations continuent de mettre en sécurité les personnes se trouvant dans les zones rouge et orange, a tweeté NEMO à 11 h 46 HE. Mais « de fortes chutes de cendres ont quelque peu interrompu le processus car la visibilité est extrêmement mauvaise ».

Les données satellitaires recueillies le 3 janvier 2021 montrent une anomalie thermique dans le volcan La Soufrière, suggérant du magma proche de la surface. (Crédit d’image: Sentinelhub, contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2021), traitées par l’ESA.)

La pandémie ajoute un deuxième niveau de difficulté aux évacuations. Mais lors d’une conférence de presse jeudi, le Premier ministre Ralph Gonsalves a déclaré que les abris et les évacuations suivraient des protocoles de santé stricts tels que le port obligatoire d’un masque et la distanciation sociale lorsque cela était possible, selon le New York Times.

La Soufrière est restée en sommeil pendant des décennies après la dernière éruption en 1979, mais elle a commencé à montrer des signes de nouvelle activité fin décembre, selon le Times. Avant cela, il a éclaté en 1902 et a tué près de 1700 personnes, selon le Times. Il n’y a pas de rapports immédiats de victimes de cette éruption, selon l’AP.

