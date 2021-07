Une équipe internationale d’astronomes à la recherche de preuves d’une technologie extraterrestre

27 juillet 2021 10:01:08 IST

Une équipe internationale de scientifiques dirigée par un éminent astronome de Harvard a annoncé lundi une nouvelle initiative visant à rechercher des preuves de la technologie construite par les civilisations extraterrestres.

Appelé le projet Galileo, il envisage la création d’un réseau mondial de télescopes, de caméras et d’ordinateurs de taille moyenne pour enquêter sur des objets volants non identifiés, et a jusqu’à présent été financé par 1,75 million de dollars de donateurs privés.

Compte tenu des recherches récentes montrant la prévalence de planètes semblables à la Terre dans toute la galaxie, « Nous ne pouvons plus ignorer la possibilité que les civilisations technologiques nous aient précédés », a déclaré le professeur Avi Loeb aux journalistes lors d’une conférence de presse.

« L’impact de toute découverte de technologie extraterrestre sur la science, notre technologie et sur notre vision du monde entier serait énorme », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le projet comprend des chercheurs de Harvard, Princeton, Cambridge, Caltech et de l’Université de Stockholm.

Cela a été annoncé un mois après que le Pentagone a publié un rapport sur des phénomènes aériens non identifiés, qui déclarait que leur nature n’était pas claire.

« Ce que nous voyons dans notre ciel n’est pas quelque chose que les politiciens ou le personnel militaire devraient interpréter, car ils n’ont pas été formés en tant que scientifiques, c’est à la communauté scientifique de le comprendre », a déclaré Loeb, ajoutant qu’il espérait décupler le financement du projet.

En plus d’étudier les ovnis, le projet Galileo veut étudier les objets qui visitent notre système solaire depuis l’espace interstellaire et rechercher des satellites extraterrestres qui pourraient sonder la Terre.

Loeb qualifie cette recherche de nouvelle branche de l’astronomie qu’il appelle « l’archéologie spatiale », destinée à compléter le domaine existant de la recherche d’intelligence extraterrestre (SETI), qui sonde principalement les signaux radio extraterrestres.

Ces efforts nécessiteront des collaborations avec des relevés astronomiques existants et futurs, notamment de l’observatoire Vera C. Rubin au Chili qui devrait être mis en ligne en 2023 et est très attendu par la communauté scientifique.

L’Israélo-Américain de 59 ans a publié des centaines d’articles pionniers et collaboré avec feu Stephen Hawking, mais a créé la controverse lorsqu’il a suggéré qu’un objet interstellaire qui a brièvement visité notre système en 2017 aurait pu être une sonde extraterrestre naviguant sur les vents solaires.

Il a exposé ses arguments dans des articles scientifiques et dans le livre « Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth », qui l’a mis en désaccord avec de nombreux membres de la communauté astronomique.

Le nouveau projet porte donc le nom de l’astronome italien Galileo Galilei, qui a été puni lorsqu’il a fourni la preuve clé que la Terre n’était pas au centre de l’univers.

Le co-fondateur du projet, Frank Laukien, chercheur invité au département de chimie et de biologie chimique de Harvard, s’est déclaré le « sceptique résident ».

Mais il a dit que, plutôt que de rejeter purement et simplement les idées, il était nécessaire « d’enregistrer et d’interpréter les données de manière agnostique selon la méthode scientifique ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂