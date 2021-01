Une équipe d’experts de l’OMS arrive à Wuhan pour commencer à enquêter sur les origines de la pandémie de COVID-19

Il est peu probable qu’une seule visite scientifique confirme les origines; il faudra peut-être des années d’analyse génétique et d’études épidémiologiques pour trouver une réponse.

Les médias d’État chinois affirment qu’une équipe de l’OMS est arrivée à Wuhan pour étudier les origines de la pandémie de Covid-19. Photo AP

Une équipe mondiale de chercheurs est arrivée jeudi dans la ville chinoise où le coronavirus La pandémie a été détectée pour la première fois pour mener une enquête politiquement sensible sur ses origines dans l’incertitude quant à savoir si Pékin pourrait essayer d’empêcher des découvertes embarrassantes. L’équipe de 10 membres envoyée à Wuhan par l’Organisation mondiale de la santé a été approuvée par le gouvernement du président Xi Jinping après des mois de querelles diplomatiques qui ont provoqué une plainte publique inhabituelle de la part du chef de l’OMS. Les scientifiques soupçonnent que le virus qui a tué 1,9 million de personnes depuis la fin de 2019 a sauté sur les humains des chauves-souris ou d’autres animaux, très probablement dans le sud-ouest de la Chine. Le Parti communiste au pouvoir, piqué par les plaintes selon lesquelles il a permis à la maladie de se propager, affirme que le virus est venu de l’étranger, peut-être sur des fruits de mer importés, mais les scientifiques le rejettent.

CGTN, la chaîne de langue anglaise du radiodiffuseur public CCTV, a annoncé l’arrivée de l’équipe de l’OMS. Les membres comprennent des virus et d’autres experts des États-Unis, d’Australie, d’Allemagne, du Japon, de Grande-Bretagne, de Russie, des Pays-Bas, du Qatar et du Vietnam. Un porte-parole du gouvernement a déclaré cette semaine qu’il « échangerait des points de vue » avec des scientifiques chinois, mais n’a donné aucune indication sur le fait qu’ils seraient autorisés à recueillir des preuves. Ils subiront une quarantaine de deux semaines ainsi qu’un test de prélèvement de gorge et un test d’anticorps pour COVID-19 , selon un post sur CGTNCompte officiel Weibo. Ils doivent commencer à travailler avec des experts chinois par vidéoconférence en quarantaine.

La Chine a rejeté les demandes d’enquête internationale après que l’administration Trump a blâmé Pékin pour la propagation du virus, qui a plongé l’économie mondiale dans sa plus profonde récession depuis les années 1930. Après que l’Australie a appelé en avril à une enquête indépendante, Pékin a riposté en bloquant les importations de bœuf, de vin et d’autres produits australiens.

Une possibilité est qu’un braconnier d’animaux sauvages ait pu transmettre le virus à des commerçants qui l’ont transporté à Wuhan, a déclaré l’un des membres de l’équipe de l’OMS, le zoologiste Peter Daszak du groupe américain EcoHealth Alliance. The Associated Press en novembre.

Il est peu probable qu’une seule visite de scientifiques confirme les origines du virus; déterminer le réservoir animal d’une épidémie est généralement une entreprise exhaustive qui nécessite des années de recherche, notamment le prélèvement d’échantillons d’animaux, des analyses génétiques et des études épidémiologiques.

«Le gouvernement doit être très transparent et collaboratif», a déclaré Shin-Ru Shih, directeur du Centre de recherche sur les infections virales émergentes de l’Université Chang Gung de Taiwan.

Le gouvernement chinois a tenté de semer la confusion sur l’origine du virus. Il a promu des théories, avec peu de preuves, selon lesquelles l’épidémie aurait pu commencer par des importations de fruits de mer contaminés, une notion rejetée par les scientifiques et les agences internationales.

« L’OMS devra mener des enquêtes similaires dans d’autres endroits », a déclaré mercredi un responsable de la Commission nationale de la santé, Mi Feng.

Certains membres de l’équipe de l’OMS étaient en route pour la Chine il y a une semaine, mais ont dû faire demi-tour après que Pékin a annoncé qu’ils n’avaient pas reçu de visas valides.

Cela aurait pu être une «bêtise bureaucratique», mais l’incident «soulève la question de savoir si les autorités chinoises essayaient d’intervenir», a déclaré Adam Kamradt-Scott, un expert en santé à l’Université de Sydney.

Un centre d’intérêt possible pour les enquêteurs est l’Institut de virologie de Wuhan dans la ville où l’épidémie a commencé. L’un des meilleurs laboratoires de recherche sur les virus de Chine, il a construit une archive d’informations génétiques sur le coronavirus de la chauve-souris es après la flambée de 2003 de syndrome respiratoire aigu sévère.

Selon le programme publié par l’OMS pour ses recherches sur les origines, il n’est pas prévu d’évaluer s’il aurait pu y avoir une libération accidentelle du coronavirus au laboratoire de Wuhan, comme l’ont affirmé certains politiciens américains, dont le président Donald Trump.

Un «audit scientifique» des dossiers de l’Institut et des mesures de sécurité serait une «activité de routine», a déclaré Mark Woolhouse, épidémiologiste à l’Université d’Édimbourg. Il a dit que cela dépend de la volonté des autorités chinoises de partager les informations.

«Il y a un grand élément de confiance ici», a déclaré Woolhouse.

Un AP enquête a constaté que le gouvernement a imposé des contrôles sur la recherche sur l’épidémie et empêche les scientifiques de parler aux journalistes.

Le coronavirus L ‘origine exacte de cette maladie ne peut jamais être retrouvée car les virus changent rapidement, a déclaré Woolhouse.

Bien qu’il puisse être difficile de trouver exactement le même COVID-19 chez les animaux comme chez les humains, la découverte de virus étroitement apparentés pourrait aider à expliquer comment la maladie est sortie des animaux pour la première fois et à clarifier les mesures préventives nécessaires pour éviter de futures épidémies.

Les scientifiques devraient plutôt se concentrer sur l’élaboration d’une «image complète» du virus pour aider à répondre aux futures épidémies, a déclaré Woolhouse.

« Ce n’est pas le moment de blâmer qui que ce soit », a déclaré Shih. «Nous ne devrions pas dire que c’est de votre faute.»

