Une équipe de retour prouve qu’il s’agit bien plus que du ‘Resogun Studio’

Nous pensons que le développeur finlandais Housemarque a déjà prouvé qu’il pouvait créer des jeux à grande échelle grâce à Returnal, mais il semble que l’équipe ne soit pas tout à fait d’accord. Le directeur marketing Mikael Haveri affirme que le studio veut se débarrasser de l’idée qu’il ne s’agit que du « studio Resogun » en continuant à créer de plus grands titres dans la même veine que la première sortie de Selene. Haveri dit que l’équipe aime toujours les jeux d’arcade qu’elle a créés dans le passé (Dead Nation, Nex Machina, Matterfall), mais semble maintenant être le bon moment pour aller en grand.

Avec l’aimable autorisation de Game Reactor, la citation se lit comme suit: « Oui, nous avons travaillé sur deux projets auparavant, et maintenant, avec Returnal, nous n’avons bien sûr qu’un seul projet. Il est difficile de dire si nous continuerons avec un ou deux projets à l’avenir , mais l’idée que nous puissions maintenant nous établir avec Returnal définira le futur type de titres que nous voulons créer. L’idée est que nous voulons maintenant montrer que nous ne sommes pas qu’un « Resogun-studio ». faire toutes sortes de choses, et du point de vue de notre studio, cela signifie que nous voulons vivre ces plus grands types d’expériences. «

Mikael Haveri n’exclut pas complètement l’idée que Housemarque revienne au style plus petit de titres qu’il a créé dans le passé, mais pour l’instant, il veut vraiment grandir à l’arrière de Returnal. « Maintenant, nous aimons toujours les jeux d’arcade. Nous aimons toujours les petits jeux. Qui sait? Peut-être que dans 26 ans, nous en ferons encore plus. Mais cela dépend vraiment du succès avec lequel nous sommes capables de nous construire avec le types d’expériences que Returnal représente maintenant. «

Les ventes de Returnal auront un impact important sur le fait que cela se produise ou non, et dans ce domaine, il y a des raisons d’être à la fois optimistes et quelque peu inquiets. En ce qui concerne les ventes physiques, la PS5 a démarré lentement dans les graphiques de ventes britanniques et a récemment glissé jusqu’à la 26e place. Cela se passe mieux sur le PS Store numérique, cependant. Le graphique des ventes d’avril 2021 place Returnal au troisième rang aux États-Unis et au Canada, et au quatrième en Europe. Et c’était après une seule journée sur le marché. Il n’est pas immédiatement évident que Housemarque aura l’opportunité de capitaliser sur ses ambitions de faire des titres encore plus grands, mais peut-être qu’elle pourrait le faire sous l’aile de Sony en tant que studio de premier plan?