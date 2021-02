Une équipe de l’OMS enquête sur les origines du COVID-19 en Chine, un an plus tard

Après une quarantaine de deux semaines, le vrai travail peut commencer. Peut être. Une équipe de chercheurs de l’Organisation mondiale de la santé est sortie de leur hôtel pour la première fois depuis leur arrivée dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, pour commencer à rechercher des indices sur les origines de la pandémie de COVID-19. La visite a été enveloppée de secret: l’OMS a tweeté jeudi quelques détails sur ce qu’elle allait faire, mais on ne sait pas dans quelle mesure la Chine donnera aux chercheurs les sites qu’ils souhaitent visiter et les personnes à qui ils souhaitent parler.

Pourquoi l’équipe est-elle en Chine?

Les scientifiques espèrent que les informations sur les premiers cas connus du nouveau coronavirus – qui a été identifié pour la première fois à Wuhan – les aideront à mieux comprendre d’où il vient et à prévenir des pandémies similaires à l’avenir.

Les chercheurs du monde entier sont impatients d’accéder aux échantillons prélevés sur le marché des fruits de mer de Huanan, qui a connu une épidémie précoce, et aux dossiers de l’hôpital de Wuhan.

L’OMS a déclaré dans ses tweets que l’équipe rencontrerait des scientifiques chinois vendredi avant de commencer des visites sur le terrain à Wuhan et dans ses environs. Elle prévoit de visiter des hôpitaux, des laboratoires et des marchés, notamment l’Institut de virologie de Wuhan, le marché de Huanan et le laboratoire du Centre de contrôle des maladies de Wuhan, a indiqué l’OMS. Il a dit que l’équipe parlerait avec les premiers intervenants et certains des premiers patients.

Un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan, qui a été construit après la pandémie de SRAS de 2003, conserve une vaste archive de séquences génétiques de coronavirus de chauve-souris. Les responsables américains de la précédente administration Trump ont suggéré sans fournir de preuves que le virus aurait pu s’échapper de l’institut.

Les experts disent qu’il est peu probable que le nouveau coronavirus ait émergé du laboratoire de Wuhan et disent à une écrasante majorité que l’analyse du génome du nouveau coronavirus exclut la possibilité qu’il ait été conçu par des humains.

Le marché et les autres lieux où les premiers cas sont apparus restent importants car le virus est en constante évolution, comme le montrent les nouvelles variantes identifiées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Qu’est-ce que les chercheurs espèrent apprendre?

Wuhan est l’endroit où les cas de COVID-19 ont été détectés pour la première fois, mais il est fort possible que le virus soit venu dans la ville industrielle de 11 millions d’habitants d’ailleurs.

Le séquençage génétique montre que le nouveau coronavirus a commencé chez les chauves-souris et a probablement sauté à un autre animal avant d’infecter les humains. Le virus qui est le plus proche parent connu de celui qui cause le COVID-19 a été trouvé chez des chauves-souris dans un puits de mine à près de 1600 kilomètres au sud-ouest de Wuhan, près de la frontière chinoise avec le Laos, le Myanmar et le Vietnam. L’Associated Press n’a pas été autorisé à visiter la mine.

Les gens ont commencé à tomber malades à Wuhan en décembre 2019 et beaucoup avaient des liens avec le marché des fruits de mer. Les scientifiques ont initialement soupçonné que le virus provenait d’animaux sauvages vendus sur le marché, ce qui a incité la Chine à réprimer le commerce des espèces sauvages.

Mais la découverte ultérieure de cas antérieurs a remis en cause cette théorie. Le CDC chinois a déclaré que les échantillons prélevés sur le marché indiquent qu’il s’agissait probablement d’un endroit où le virus s’est propagé, et non de l’endroit où il a commencé. La capacité de l’équipe de l’OMS à approfondir notre compréhension du virus – et sa crédibilité – pourrait dépendre en partie de l’accès à ces échantillons.

L’étude des gènes des premiers cas connus à Wuhan pourrait fournir des indices sur la façon dont elle est passée des chauves-souris aux humains et si elle était due à un mammifère tel qu’un rat bambou ou une civette.

Quels obstacles l’équipe doit-elle affronter?

La grande question est de savoir ce que la Chine permettra aux chercheurs de voir et de faire. Le Parti communiste au pouvoir craint que la recherche ne jette la lumière sur sa gestion du virus, ce qui pourrait l’ouvrir à la critique internationale – et même à des demandes de compensation financière s’il s’avère qu’il a été négligent.

La Chine a étouffé les rapports indépendants sur l’épidémie dans son pays et a publié peu d’informations sur ses recherches sur les origines du virus. Une AP L’enquête a révélé que le gouvernement contrôlait strictement toutes les recherches liées au COVID-19 et interdisait aux chercheurs de parler aux médias.

Une autre enquête de l’AP a révélé que des responsables de l’OMS se sont plaints en privé que la Chine avait traîné les pieds pour partager des informations critiques sur l’épidémie, y compris la séquence génétique du nouveau virus, alors même que l’agence de santé des Nations Unies félicitait publiquement la Chine pour ce qu’elle a appelé une réponse rapide.

La Chine, piquée par les plaintes selon lesquelles elle aurait permis à la maladie de se propager, a suggéré que le virus pourrait provenir de l’étranger. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que la chasse aux origines nécessiterait des travaux au-delà des frontières de la Chine, y compris dans les habitats des chauves-souris des pays d’Asie du Sud-Est. Un expert de l’équipe de l’OMS a suggéré la même chose, et c’est une possibilité que les chercheurs explorent.

Quand saura-t-on les réponses?

La recherche des origines du COVID-19 prendra probablement des années. Il a fallu plus d’une décennie pour trouver les origines du SRAS, et les origines d’Ebola, identifiées pour la première fois dans les années 1970, restent insaisissables. Mais savoir d’où vient le virus pourrait aider à prévenir de futures épidémies de virus qui se transmettent aux humains par des animaux sauvages.

