Une équipe championne du monde a profité de la Casa de Papel pour annoncer le retour d’une figurine

FOOTBALL

Non seulement Neymar est apparu dans la fiction espagnole Netflix ! Rencontrez ce footballeur qui s’intègre parfaitement dans une scène de la série à succès avec Úrsula Corberó.

Une équipe a profité de La Casa de Papel pour annoncer le retour d’une figurine

Depuis que Le vol d’argent j’arrive à Netflix, c’est devenu un phénomène sans précédent au niveau mondial. C’est à partir de ce moment que des millions de followers ont exprimé leur amour pour la série espagnole, dont chiffres de sport Quoi Neymar, qui a même participé avec une brève apparition dans la fiction d’Álex Pina. Le succès ne s’arrête pas et, de cette façon, vousn équipe championne du monde utilisé comme référence l’histoire du vol pour annoncer le retour d’un joueur.

Il s’agit de Club Atlético Peñarol, qui a partagé un tweet sur ses réseaux sociaux qui précise : «Il y a un nouveau membre à La Casa Carbonera”. En ce sens, ils ont accueilli Lucas viatri à l’équipe uruguayenne pour la saison prochaine. Pour ce faire, ils ont combiné des images de fiction avec Úrsula Coberó et des images d’archives qui rappellent son passage à l’institution.

Dans la scène, Le Professeur (Álvaro Morte) présente aux membres de La Banda avec son tableau ce qui semble avoir tous les détails du plan parfait. Cependant, c’est là que les photos de Lucas Viatri et les coupures de journaux détaillant ses meilleurs moments, deviennent le centre de la vidéo. « Double championne« , »Viatri a fait face au classique« , »Maxi et Viatri tournent un match fou», rappellent quelques gros titres sur le footballeur.

Ensuite, une plaque détaille tout sur les conditions dans lesquelles l’athlète arrive dans l’équipe dirigée par Mauricio Larriera. Expliquez qu’il a 34 ans et qu’il mesure 1,85 mètre. Et comme touche finale, il se termine par une affiche qui dit : «Lucas, de retour à la maison”. C’est ainsi qu’ils lui présentent la combinaison jaune et noire, faisant allusion aux couleurs qui représentent le club, et tenant le masque classique de Salvador Dalí utilisé par les voleurs de la série.

Ainsi, Viatri revient à Carbonero après l’avoir quitté début 2020 pour rejoindre l’équipe de Colón de Santa Fe, en Argentine, et un an plus tard à Maldonado, toujours en Uruguay. Mais il n’était pas le seul joueur à avoir été présenté avec le thème d’une série : avec un graphisme qui imite la dernière saison de Cobra Kai –disponible sur Netflix – le renouvellement de Damien Musto.

