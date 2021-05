Une épave de fusée chinoise tombe dans le Pacifique

L’épave de la fusée chinoise est tombée dans l’océan Indien, à l’ouest de l’archipel des Maldives, ont rapporté les médias d’État chinois tôt dimanche matin (9). La plupart des composants du vaisseau ont été désintégrés lors de leur réentrée dans l’atmosphère terrestre.

Des parties du long mars 5B de 18 tonnes sont rentrées dans l’atmosphère à 10 h 24, heure de Pékin, samedi soir (8) au Brésil, et sont tombées aux coordonnées de 72,47 ° de longitude est et de 2,65 ° de latitude nord, le bureau chinois of Space Engineering a déclaré dans un communiqué.

Les coordonnées placent le point d’impact dans l’océan, à l’ouest de l’archipel des Maldives.

Le Space-Track, basé sur des données militaires des États-Unis, a également confirmé l’entrée incontrôlée du vaisseau spatial dans l’atmosphère et sur le site du crash.