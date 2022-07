Une entreprise qualifiée de «trop risquée» par Dragons ‘Den vaut désormais 86 millions de livres sterling

Avance rapide jusqu’en 2022 et Oppo Ice Cream vaut environ 86 millions de livres sterling, en plus de remporter de nombreux prix.

De plus, Oppo Ice Cream est désormais disponible dans 1 300 magasins, dont Wholefoods et Budgens.

Les frères Harry et Charlie ont été inspirés pour fonder Oppo Ice Cream après un voyage au Brésil en 2011. Inspirés par les saveurs vibrantes du pays, les frères et sœurs ont commencé à expérimenter une gamme d’ingrédients pour essayer de créer une crème glacée faible en calories qui avait toujours un goût délicieux.

Espérant s’emparer de 60 000 € d’investissement, Harry et Charlie ont présenté leur crème glacée aux Dragons, expliquant qu’elle était fabriquée à partir de lait de vache pâturé, d’huile de noix de coco vierge et de feuille de stévia – les deux derniers ingrédients remplaçant la crème et le sucre, faisant de leur produit une alternative hypocalorique à la crème glacée traditionnelle.