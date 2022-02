Une enseignante de Louisiane plaide coupable d’avoir donné à des élèves des cupcakes contenant le sperme de son mari

Un enseignant de collège de Louisiane risque une peine de 41 ans de prison après avoir plaidé coupable à plusieurs chefs de crimes sexuels commis contre des enfants.

Cynthia Perkins, 39 ans, a été arrêtée aux côtés de son ex-mari, Dennis Perkins en octobre 2019, et accusée de 150 crimes, dont viol, pédopornographie, agression sexuelle d’un enfant et voyeurisme vidéo.

Lundi, Cynthia a accepté un accord de plaidoyer, qui a eu lieu quelques heures avant le début de la sélection du jury pour son procès, qui a abouti au rejet de 68 accusations et à un accord pour témoigner contre son ex-mari, qui est un ancien lieutenant de Livingston Parish Sherrif. .

Les crimes de Cynthia Perkins incluent le fait d’avoir donné aux étudiants des cupcakes contenant le sperme de Dennis Perkins.

L’ancienne enseignante du Westside Junior High School a d’abord maintenu son innocence contre les accusations, alléguant que Dennis, dont elle a divorcé à la suite des arrestations, l’a manipulée pour qu’elle commette les crimes.

Cependant, elle a avoué plus tard avoir fait de la pornographie juvénile, un viol au deuxième degré et mélangé des substances nocives, ce qui aurait consisté en ce que Cynthia mélangeait le sperme de Dennis pour « assaisonner » des produits de boulangerie, les donnant aux collégiens.

Les procureurs chargés de l’affaire ont déclaré au Livingston Parish News qu’ils avaient reçu « la bénédiction » de la famille de la victime juvénile pour accepter l’accord de plaidoyer, en disant, « savoir que c’est 40 ans, c’est… une assez longue période de prison », ajoutant que le trois chefs d’accusation pour lesquels Cynthia a plaidé coupable « étaient représentatifs de ce qu’elle avait fait ».

Dennis, qui avait été rapidement renvoyé du bureau du shérif de la paroisse de Livingston après son arrestation, où il travaillait depuis 2002 et dirigeait l’équipe SWAT, a été inculpé de 78 chefs d’accusation.

Cynthia, qui avait démissionné de son poste à la Westside Junior High School après son arrestation, a enseigné les arts de la langue anglaise au collège depuis 2016, avant cela, elle a travaillé à la North Live Oak Elementary et à la Live Oak Middle School pendant quatre ans.

Cynthia et Dennis Perkins ont été arrêtés pour la première fois en 2019.

En octobre 2019, le couple a été arrêté après que les autorités ont trouvé une photo du couple nu avec un mineur après avoir reçu un tuyau du Centre national pour les enfants disparus et exploités.

L’avocat de Cynthia, James Spokes, a qualifié son accord d’acceptation de l’accord de plaidoyer de « meilleur résultat possible », ajoutant que « nous avons pesé toutes les options et informations disponibles, et compte tenu des circonstances… nous avons vraiment l’impression que c’était la meilleure décision. «

Elle témoignera également lors du prochain procès de Dennis, qui devrait avoir lieu en mai 2022, un témoignage qui, selon l’accusation, sera extrêmement utile à leur cause.

L’ancien couple fait également face à une multitude de poursuites judiciaires concernant l’alimentation de cupcakes remplis de sperme de Dennis à la classe de Cynthia à deux reprises en 2018 et 2019.

L’une des plaintes allègue que le père d’un élève qui a mangé le produit de boulangerie est tombé dans une dépression débilitante à la suite de l’incident, tandis qu’un autre procès prétend qu’un élève et son parent ont été affligés de problèmes de santé mentale et de comportement, et n’ont pas été capable de dormir depuis l’incident des cupcakes.

Dans une action en justice distincte déposée en mai dernier, un parent de l’un des collégiens a allégué que Cynthia avait montré à la mineure des photos inappropriées et qu’elle avait également filmé et photographié la mineure.

Toutes les poursuites qui ont été intentées accusent la commission scolaire de Livingston de négligence.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.