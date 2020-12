Une enquête sur le SRAS apprend comment un Nigérian a été torturé après des allégations d’homosexualité

Lors de l’enquête en cours sur l’unité de police corrompue et brutale du SRAS au Nigéria, une victime a décrit avoir été molestée, torturée et extorquée après des allégations selon lesquelles il était gay.

Johnson Eze, un tailleur béninois, a déclaré à l’enquête dans l’État d’Edo qu’il avait été détenu pendant trois jours jusqu’à ce qu’il soit forcé de payer 100000 nairas nigérians (200 €). Pendant ce temps, il dit avoir été battu et maltraité à plusieurs reprises.

« [The officers] m’a emmené au poste de police et m’a forcé à accepter que j’étais homosexuel », a déclaré Eze, selon le Nigéria Coup de poing journal.

«J’ai été blessé au front et à la jambe pendant les coups. Ils m’ont agressé et détenu sur la base d’accusations selon lesquelles j’étais gay. J’ai été agressé et humilié pendant trois jours.

Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de la police a déclaré qu’Eze ne pouvait pas étayer ses allégations car il n’avait pas obtenu de rapport médical de l’hôpital.

L’avocat d’Eze a exigé 10 millions de nairas nigérians (20 000 €) en compensation pour lui et deux autres victimes.

Dans les enquêtes sur le SRAS à travers le Nigéria, des témoignages ont décrit du harcèlement, des passages à tabac et des meurtres.

Les 36 États du Nigéria ont tous ouvert des enquêtes judiciaires sur la brigade spéciale anti-vol (SRAS) après une brutalité policière généralisée.

L’unité a été officiellement dissoute en octobre. Les autorités ont cependant continué de cibler les manifestants exigeant la fin du SRAS, aboutissant à un massacre à un péage à Lagos qui a tué au moins 12 personnes.

Selon Amnesty International, «les exécutions extrajudiciaires, les autres homicides illégaux et les disparitions forcées par la police sont très répandus et restent largement sans enquête et impunis».

«Bien qu’il n’y ait pas d’informations concluantes sur l’ampleur réelle des exécutions extrajudiciaires, des centaines de personnes, au moins, sont exécutées de manière extrajudiciaire par la police chaque année», a ajouté un rapport.

L’enquête de l’État de Lagos a entendu une victime se rappeler comment il s’était fait arracher deux dents, avait été présenté en public comme un criminel et avait vendu ses effets personnels par des agents du SRAS.

Selon Amnesty, la communauté LGBT + a été «l’une des principales cibles de la police».

Matthew Blaise, un militant LGBT + non binaire à Lagos, a expliqué à RoseActualités plus tôt dans l’année, certaines des tactiques employées par le SRAS – expliquant comment les agents essaieraient de forcer les personnes queer à leur donner accès à leurs téléphones portables.

«Ensuite, une fois qu’ils ont piégé d’autres homosexuels sur votre liste, ils commencent à vous exploiter, à vous faire chanter et, dans la plupart des cas, à vous montrer à leurs parents», a déclaré Blaise.

«Ils sont capables de s’en tirer et les personnes queer finissent par souffrir sous tous les aspects, mentalement et financièrement.

Les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont illégales au Nigéria. Dans certains États qui ont adopté des formes de charia, la peine maximale est la mort par lapidation.

Cependant, en octobre, un tribunal nigérian a rejeté une affaire contre 47 hommes accusés de manifestations publiques d’affection avec des membres du même sexe.

Le gouvernement britannique a admis son implication dans le SRAS.

Le SRAS a été créé en 1992 pour lutter contre les vols à main armée et les crimes similaires.

Cependant, l’unité a rapidement acquis une réputation de violations des droits de l’homme, d’homicides illégaux et de torture, entre autres activités illégales ignorées – ou pire – acceptées par ceux qui sont au pouvoir.

Le gouvernement britannique a admis avoir fourni une formation et du matériel à la police du SRAS en octobre.

La députée travailliste, Kate Osamor, a déclaré: «Le gouvernement a maintenant été forcé d’admettre qu’il a non seulement dépensé des millions pour entraîner le SRAS, mais qu’il leur a également fourni directement du matériel.

«Le gouvernement doit maintenant expliquer comment et pourquoi il a jamais jugé opportun de former et d’équiper des forces de sécurité qui étaient connues pour avoir participé à la torture et aux exécutions extrajudiciaires.»