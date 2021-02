Une enquête Google révèle que 75% des parents indiens s’inquiètent pour la sécurité en ligne des élèves

10 févr.2021 17:15:09 IST

La dernière enquête menée par Google révèle que les parents d’enfants scolarisés en ligne sont plus préoccupés par la sécurité en ligne que ceux qui fréquentent l’école en personne. Les parents croient que la sécurité et la confidentialité de l’enfant pourraient être menacées, car il existe de fortes chances de fraude ou de piratage de compte dans le monde numérique. Selon la recherche, 74% des parents indiens ont exprimé des inquiétudes croissantes concernant la sécurité en ligne. La recherche a été menée en France et dans d’autres pays, qui ont montré des résultats presque similaires partout.

L’enquête a été menée par Google Online Safety Education et l’équipe Trust Research à Hong Kong, en Malaisie, en Australie, en Indonésie, au Japon, à Singapour, aux Philippines, en Thaïlande, à Taiwan, en Colombie, au Brésil et dans d’autres pays.

À l’occasion de la journée pour un Internet plus sûr, Google a donné quelques conseils sur la façon de rester en sécurité en ligne.

Selon Google, les parents doivent apprendre à leurs enfants à choisir des mots de passe forts et à éviter les mots de passe simples. Google affirme que les applications de jeux ou de messagerie avec des fonctionnalités de chat vocal sont le moyen le plus simple d’atteindre les enfants, ce qui pourrait être dangereux. Les parents doivent donc être un peu conscients des activités en ligne de leurs enfants.

Les utilisateurs peuvent activer la fonctionnalité SafeSearch sur Google pour filtrer le contenu explicite des résultats de recherche Google qui incluent des vidéos, des images et des sites Web.

Les parents peuvent créer un compte Google pour leurs enfants et le gérer à l’aide du Family Link qui permet aux utilisateurs d’ajouter des filtres sur la recherche Google, de bloquer des sites Web ou de suivre la position de leur enfant s’ils ont leur propre appareil.

Google propose également une application distincte appelée YouTube Kids, qui comprend de nombreux contrôles parentaux tels que la limitation du temps d’écran, ne montre que les vidéos que vous approuvez ou sélectionnez un contenu approprié en fonction de l’âge de votre enfant.

