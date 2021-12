Une énorme mort à Spider-Man laisse les fans confus car certains disent que c’était « inutile »

On pourrait penser que l’indice était dans le titre, mais pour être tout à fait clair : CET ARTICLE CONTIENT D’ÉNORMES SPOILERS À PROPOS DE SPIDER-MAN : NO WAY BACK

Une chose les gens ne sont pas Cependant, le scénario qui voit la tante May de Peter Parker être tué, est assez heureux, ce que certains considèrent comme une tournure «inutile».

May, qui est jouée par Marisa Tomei, meurt aux mains du Bouffon Vert (Willem Dafoe) après avoir été renversée par son planeur – s’effaçant de manière poignante dans les bras de son neveu avant de finalement succomber à ses blessures.

Avant sa mort cruelle, elle dit à Pierre : « Avec un grand pouvoir, il doit aussi venir une grande responsabilité. »

Crédit : Sony Pictures

L’écrivain de télévision et de cinéma Alex Welch a qualifié la scène de « tournure la plus intelligente » de toute la trilogie Spider-Man de l’ère Tom Holland, affirmant qu’elle « informe l’arc de Peter tout au long du film » alors qu’il décide de « guérir » les méchants dans l’honneur de May, tout en l’aidant à se lier avec Tobey Maguire et les Spider-Men d’Andrew Garfield.

Cependant, tous les fans ne ressentent pas la même chose – avec beaucoup de colère à propos de la séquence, qu’ils pensent être « inutile ».

Après avoir regardé le film, l’un d’eux a tweeté : « Tuer tante May n’était pas nécessaire. »

Un autre a ajouté: « Et évitable… »

Un troisième a écrit : « La mort de tante May était tellement inutile. »

#SpiderManNoWayHome quelle déception ce fut. Bien sûr, Tobey et Andrew se présentent juste avant la mi-parcours, mais cela semble définitivement forcé. Tom ne se sent tout simplement pas comme le principal Spider-Man à cause de cela. L’intrigue ressemble à un gâchis et la mort de tante May était inutile – Allan O’Donohue (@AllanODonohue46) 14 décembre 2021

La suite très attendue est finalement sortie cette semaine, écrasant les chiffres du box-office pré-pandémique et récoltant certaines des critiques les mieux notées pour un film Marvel depuis Avengers : Fin de partie.

Le film reprend juste après que Mysterio (Jake Gyllenhaal) ait accusé Spider-Man de son meurtre et l’ait démasqué sous le nom de Peter Parker à la fin de 2019. Spider-Man : loin de chez soi.

Face à une vague de presse négative, Peter se tourne vers le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) et le persuade de lancer un sort pour faire oublier qu’il est Spider-Man – ce qui finit par se retourner contre lui et entraîner des gens comme le Doc Ock d’Alfred Molina et le Bouffon vert de Willem Dafoe dans le MCU.

Crédit : Sony Pictures

Malgré le tollé suscité par le scénario de tante May, le consensus des fans semble généralement être bon.

L’un d’eux a déclaré: « Je viens de rentrer et Spider-Man No way home n’est pas seulement le plus grand film de Spider-Man jamais réalisé, c’est à 100% mon film préféré dans le MCU battant Winter Soldier et Civil war. Je suis vraiment sans voix. C’est 100% l’un des meilleurs films que j’ai jamais vu. 100000000/10. «