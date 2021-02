Une énorme antenne prête à soutenir la mission chinoise Tianwen-1 sur Mars

Une antenne géante construite dans le nord de la Chine est maintenant prête à soutenir la mission Tianwen-1 sur Mars et les futures entreprises dans l’espace lointain.

Avec la première mission interplanétaire de Chine, Tianwen-1, sur le point d’atteindre Mars, l’antenne parabolique nouvellement construite de 70 mètres de diamètre dans la ville de Tianjin a été testée et est prête à recevoir les données du vaisseau spatial.

Tianwen-1 doit entrer en orbite sur Mars mercredi 10 février et commencer ses observations scientifiques et d’imagerie peu de temps après. Cependant, ramener ces informations précieuses sur Terre depuis jusqu’à 250 millions de kilomètres de l’espace lointain présente ses propres défis.

En relation: La mission chinoise Tianwen-1 sur Mars en photos

Livre de Mars: 22,99 € chez Magazines Direct En 148 pages, explorez les mystères de Mars. Avec la dernière génération de rovers, d’atterrisseurs et d’orbites se dirigeant vers la planète rouge, nous découvrons encore plus de secrets de ce monde que jamais. Découvrez son paysage et sa formation, découvrez la vérité sur l’eau sur Mars et la recherche de la vie, et explorez la possibilité que le quatrième rocher du soleil soit un jour notre prochaine maison.

« La construction de l’antenne est destinée à recevoir de faibles données d’exploration scientifique de Mars qui est à 400 millions de kilomètres de la Terre », a déclaré Li Chunlai, concepteur en chef adjoint du premier projet d’exploration de Mars en Chine, aux médias chinois.

La construction de l’installation a commencé en octobre 2018 et l’immense parabole de 2700 tonnes a été hissée à une hauteur de 236 pieds (72 m) en avril dernier.

Le plat comprend 1 328 panneaux de haute précision et a une superficie de 49 000 pieds carrés (4 560 mètres carrés), soit environ neuf terrains de basket. Il a été officiellement remis à l’Observatoire astronomique national de Chine (NAOC), l’opérateur de l’antenne, le 3 février.

En relation: Les dernières nouvelles sur le programme spatial chinois

La sonde chinoise Tianwen-1 sur Mars est vue par une minuscule caméra éjectée du vaisseau spatial sur une photo prise à 15 millions de kilomètres de la Terre. (Crédit d’image: CNSA)

« Avec la distance [getting farther], la [signal’s] l’énergie deviendra atténuée et plus dense, c’est-à-dire moins d’énergie que nous recevrons par unité de surface. Alors nous avons besoin [an antenna] avec une grande surface afin de collecter suffisamment d’énergie « , a ajouté Li

L’antenne mobile peut être tournée et orientée afin de suivre Mars à mesure que sa position dans le ciel change. La nouvelle installation de Tianjin se joint à une gamme de paraboles de plus petit diamètre à travers le pays pour soutenir ses activités spatiales.

Le vaisseau spatial Tianwen-1 de cinq tonnes se compose à la fois d’un orbiteur et d’un rover. La paire devrait entrer en orbite sur Mars vers 7 h 00 HNE (12 h 00 GMT, 20 h 00 heure de Beijing) le mercredi 10 février.

Concept d’artiste du rover chinois Tianwen-1 sur la planète rouge. (Crédit d’image: CCTV / China National Space Administration)

Après être entré en orbite, Tianwen-1 commencera à se préparer pour une tentative d’atterrissage ultérieure du rover de la mission, prévue vers mai.

Les quelque 530 livres. (240 kilogrammes) de rover à énergie solaire est destiné à atterrir et à explorer une région appelée Utopia Planitia, un énorme bassin d’impact.

L’orbiteur Tianwen-1 imagera la zone d’atterrissage en préparation de l’atterrissage. Vendredi 5 février, la caméra haute résolution du vaisseau spatial a renvoyé une image époustouflante de Mars à une distance de 1,36 million de miles (2,2 millions de km).

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.