Une émission télévisée Twisted Metal fait appel aux écrivains de Deadpool et de Zombieland

Sony Metal tordu L’émission de télévision se déroule officiellement. Le studio a fait appel au duo de réalisateurs Rhett Reese et Paul Wernick, mieux connus comme les écrivains de Dead Pool et Zombieland, pour diriger l’adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo. Il a été révélé pour la première fois en 2019 que le studio espérait porter le jeu au petit écran. Maintenant, le projet vient de prendre de l’ampleur.

Rhett Reese et Paul Wernick sont à bord en tant que producteurs exécutifs. Ils ont également proposé la version originale de l’histoire, qui est décrite comme une action / comédie. Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) est prêt à écrire le spectacle et servira également de producteur exécutif. Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions, avait ceci à dire.

« Twisted Metal » est l’une des franchises les plus appréciées de PlayStation. Nous sommes ravis d’avoir une équipe aussi formidable qui travaille à donner vie à ce jeu emblématique pour les fans. «

On dit que la série parle « d’un étranger à la bouche motrice qui se voit offrir une chance d’une vie meilleure ». Pour obtenir cette vie meilleure, il doit livrer un paquet mystérieux tout en traversant un terrain vague post-apocalyptique. Il sera aidé par «un voleur de voiture à la gâchette» et affrontera «des maraudeurs sauvages conduisant des véhicules de destruction et d’autres dangers de la route ouverte». Et oui, cela inclura Sweet Tooth, le clown emblématique qui conduit un camion de crème glacée depuis les jeux vidéo. Glenn Adilman, vice-président exécutif du développement de la comédie pour Sony Pictures Television, avait ceci à dire.

« Nous aimons Twisted Metal dans toute sa folie tordue. Michael Jonathan Smith l’a fait sortir du parc avec une adaptation bourrée d’action et brillamment drôle et nous sommes reconnaissants du soutien de Rhett, Paul, Will et nos amis sur PlayStation. »

Will Arnett est à bord en tant que producteur exécutif via sa société de production Electric Avenue. Marc Forman et Peter Principato de Artists First seront également producteurs exécutifs. Arnett a conclu un accord de premier regard chez Sony Pictures Television. Asad Qizilbash et Carter Swan seront également producteurs exécutifs aux côtés d’Hermen Hulst, directeur des studios PlayStation. Arnett aurait interprété Sweet Tooth dans la série. Cependant, les rapports indiquent actuellement qu’aucun accord n’est en place pour qu’Arnett joue. Pour l’instant, il n’est qu’un producteur. Bien que cela puisse changer à mesure que la série se rapproche de la production.

Metal tordu a fait ses débuts en 1995 pour la PlayStation de Sony. La série a depuis engendré plusieurs suites, se vendant à des millions d’exemplaires dans le monde. Sony l’a longtemps considéré comme une propriété qui pourrait être adaptée à un autre support. Un film était dans le monde à un moment donné. Quant à Rhett Reese et Paul Wernick, leurs crédits incluent Dead Pool et Deadpool 2, ainsi que Zombieland et Zombieland: double pression. Ils ne reviendront pas pour écrire Deadpool 3. Reese et Wernick avaient également été mis à écrire un pirates des Caraïbes redémarrer pour Disney mais ils ont finalement quitté le projet. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

