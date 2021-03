Une émission télévisée nationale sur le trésor se déroule à Disney +

Enfilez ce sac d’aventure. Trésor national revient, cette fois sous la forme d’une émission télévisée sur Disney +. La série a reçu le feu vert officiel de Disney et verra la franchise continuer sur le petit écran. De plus, l’émission mettra en vedette une Latina dans le rôle principal, ce qui signifie que Nicolas Cage ne mènera pas une autre chasse au trésor en tant que Benjamin Gates. Bien qu’il y ait encore de bonnes chances que Cage soit / puisse être impliqué dans une certaine mesure.

Selon plusieurs rapports, le Trésor national L’émission télévisée est en cours et consistera en une première saison de dix épisodes. Le producteur original et titan hollywoodien Jerry Bruckheimer est à bord, tout comme les écrivains originaux Marianne et Cormac Wibberley, qui auraient réinventé la franchise pour l’ère du streaming. Mira Nair est sur le point de diriger le spectacle. Il n’y a pas encore de mot sur qui jouera le rôle principal mais le personnage s’appelle Jess Morales. Elle est décrite comme «une DREAMer de vingt ans qui, avec son groupe diversifié d’amis, se lance dans l’aventure d’une vie pour découvrir sa mystérieuse histoire familiale et retrouver un trésor perdu».

Bien qu’aucun casting n’ait été confirmé et que les détails de l’intrigue restent vagues, on dit que Jess Morales «prendra le flambeau de Benjamin Gates». Cela implique que Nicolas Cage sera impliqué. Peut-être jouer un rôle semblable à celui de Patrick Gates, joué par Jon Voight, dans le film d’action / aventure original de 2004. Mais il semble que ce ne sera pas un redémarrage complet. Au contraire, cela aura effectivement lieu dans le même univers. Cela est d’une importance particulière, car il concerne un autre projet tant attendu qui est en développement chez Disney depuis un certain temps.

Nous avons entendu depuis des années maintenant que Trésor national 3 peut se produire. Jerry Bruckheimer, à un moment donné, a déclaré que le développement de la suite et de l’émission télévisée se déroulait côte à côte. Pas tellement qu’un projet se produirait et pas l’autre. Plus récemment, Chris Bremner a été amené à écrire le troisième opus de longue gestation. Ainsi, étant donné que l’émission de télévision ne suit pas la voie du redémarrage, le film pourrait encore se produire après le lancement de la série. Quoi qu’il en soit, Disney voit certainement encore de la valeur dans la franchise plus d’une décennie après la sortie initiale du deuxième film en salles.

Trésor national, réalisé par Jon Turteltaub, est sorti à l’origine en 2004. Le film s’est avéré être un grand succès, remportant 331 millions de dollars au box-office mondial. Une suite, National Treasure: Book of Secrets, a suivi en 2007, avec Turteltaub et le casting principal de retour. Bien qu’elle ne soit pas aussi appréciée, d’un point de vue critique, la suite a été un succès encore plus important, amassant 457 millions de dollars dans le monde. Parler d’une suite a été de nouveau, éteint, depuis. Rien ne s’est concrétisé jusqu’à présent. Mais l’avènement et le succès massif de Disney + dans le monde du streaming ont ouvert de nouvelles portes pour les franchises dormantes du studio. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

