Une émission télévisée en direct sur Harry Potter se déroule sur HBO Max

Le monde de Harry Potter arrive enfin sur le petit écran. Il est apparu qu’une émission de télévision en direct basée dans le monde sorcier en était à ses débuts. Il finira par se retrouver sur HBO Max. Le service de streaming lancé l’année dernière et cherche à concurrencer Netflix et Disney +. WarnerMedia a actuellement beaucoup de rattrapage à faire. Maintenant, ils se tournent sans doute vers la plus grande franchise de la timonerie de Warner Bros. pour attirer l’attention dont ils ont tant besoin.

Selon plusieurs rapports, des dirigeants au sein des rangs de WarnerMedia ont pris des réunions avec des talents pour explorer des idées pour une action réelle potentielle. Harry Potter Émission de télévision. À ce stade, des «idées larges» ont été discutées et maintenant des écrivains ou des talents sont encore attachés. En tant que tel, c’est dans les premières étapes. « Il n’y a pas de série Harry Potter en développement au studio ou sur la plateforme de streaming », ont déclaré HBO Max et Warner Bros dans un communiqué. Bien que le projet ne soit pas encore entré dans la phase de développement officielle, les vitesses tournent et ce n’est qu’une question de temps avant que le bon écrivain ait le bon pitch. Ensuite, c’est parti pour les courses.

Même s’il est tôt, cela correspond à d’autres nouvelles récentes concernant la franchise Harry Potter. Warner Bros., qui contrôle les droits aux côtés du créateur et auteur JK Rowling, a récemment promu l’exécutif Tom Ascheim pour superviser la propriété du studio. Ses tâches incluraient l’expansion du monde sorcier « pour les divers points de vente et partenaires de plate-forme du studio ». Étant donné que le Harry Potter les films ont rapporté un peu moins de 8 milliards de dollars au box-office mondial, et cela ne compte même pas Bêtes fantastiques spin-offs, cela ne devrait pas être une surprise. À l’ère du streaming, le contenu est roi et l’utilisation de franchises bien connues pour attirer l’attention est un moyen clé d’aller de l’avant. Regardez ce que Disney a fait Guerres des étoiles, Plus précisément The Mandalorian.

Le monde créé par JK Rowling est vaste et il y a beaucoup à explorer. Il convient de noter que Rowling a mis en place un accord unique car elle contrôle son bébé et a son mot à dire dans tout ce qui se passe avec la franchise. Elle a personnellement écrit ou co-écrit les scripts des trois Bêtes fantastiques films. Mais Rowling a également fait face à de nombreuses réactions négatives au cours de la dernière année environ pour ses commentaires sur les personnes transgenres. Cela a largement éclipsé le développement de Bêtes fantastiques 3, sans parler de Johnny Depp quittant le rôle de Grindelwald, avec Mads Mikkelsen prenant le relais.

En dehors de cela, Warner Bros. a d’autres problèmes de droits à résoudre. NBCUniversal détient actuellement les droits de diffusion de Harry Potter aux États-Unis.L’accord s’étend jusqu’en 2025 et comprend le streaming. Donc, selon toute vraisemblance, le studio devrait attendre l’expiration de cet accord pour que la série d’action en direct puisse faire ses débuts sur HBO Max sans avoir à conclure une sorte d’accord parallèle coûteux. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: Harry Potter, HBO Max, Streaming