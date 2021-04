Une émission télévisée américaine Psycho se déroule à Lionsgate

Psycho américain devient une série télévisée à Lionsgate TV. Réalisé par Mary Harron à l’aide d’un scénario co-écrit par Harron et Guinevere Turner, Psycho américain a joué Christian Bale dans le rôle du tueur en série Patrick Bateman. Très plébiscité par les fans d’horreur, le film est sorti pour la première fois en 2000. Il a maintenu un fort culte au cours des deux dernières décennies.

Dans une nouvelle interview avec Date limite, Kevin Beggs, président de Lionsgate Television, a longuement discuté des plans de l’entreprise pour ses projets sur petit écran. Beggs a parlé de l’importance de collaborer avec des cinéastes très créatifs pour produire un contenu de qualité. Cette stratégie a conduit à la production d’une adaptation de la série télévisée American Psycho.

« Nous venons de terminer Chers Blancs ce qui a été une très bonne expérience, Blindspotting arrive, Psycho américain est en développement », a déclaré Beggs dans l’interview.

Pour les fans d’horreur, Beggs a également révélé qu’un Vu Les séries télévisées sont également une possibilité, même si rien n’est encore officiellement en production sur ce front. Il est possible que Lionsgate attende de voir comment la sortie du neuvième opus de la franchise, Spirale: du livre de Saw, se produit dans les salles lors de sa sortie. Le film devrait sortir en salles le 14 mai.

«Nous explorons toujours ce que nous pouvons faire à la télévision avec quelque chose comme le Vu franchise, c’est donc une conversation », a ajouté Beggs.

Situé dans les années 1980, Psycho américain a suivi Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman, un banquier d’investissement de New York qui mène une double vie de tueur en série sadique s’attaquant à des prostituées, des collègues et des victimes aléatoires. Il est basé sur le roman du même nom de Bret Easton Ellis, sorti en 1991. Dans une scène particulièrement mémorable que les fans d’horreur citent souvent, Bateman tue un collègue nommé Paul (Jared Leto) avec une hache tout en hurlant Huey Lewis et la musique d’actualité.

Il y avait une suite de film, American Psycho II: All American Girl, sorti en 2002. N’ayant pratiquement aucun lien avec le film original, la suite à la barre de Morgan J. Freeman mettait en vedette Mila Kunis à l’apogée de sa course sur Ce spectacle des années 70. Le film a été critiqué avec Ellis dénonçant le film et Kunis exprimant plus tard son embarras face à son implication. Elle a également révélé la raison pour laquelle American Psycho II avait peu de choses en commun avec le premier film.

« S’il vous plaît – quelqu’un arrête ça », a déclaré Kunis à MTV en 2016, se référant à un troisième opus supposé. « Écrivez une pétition. Quand j’ai fait la deuxième, je ne savais pas que ce serait American Psycho II. C’était censé être un projet différent, et il a été réédité, mais, ooh … je ne sais pas. Mal. »

Il n’est pas clair pour le moment si le Psycho américain Les séries télévisées réinventeront les événements du roman et du film original, ou si cela servira davantage de suite appropriée dans le même univers. Aucune information de casting n’a encore été révélée, nous devrons donc attendre plus d’informations sur ce front également. Dans tous les cas, espérons simplement que Lionsgate a appris des erreurs de American Psycho II. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

