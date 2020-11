Une éclipse lunaire de la pleine lune du castor se produit lundi. Voici à quoi s’attendre.

Tôt le lundi matin (30 novembre), des observateurs du ciel attentifs de toute l’Amérique du Nord peuvent regarder la pleine lune subir une légère éclipse pénombre .

La lune mettra 4 heures et 21 minutes à glisser sur la frange extérieure pâle (pénombre) de l’ombre de la Terre, n’atteignant jamais l’ombre sombre de l’ombre. Cependant, penumbral éclipses lunaires sont des événements assez subtils qui sont généralement difficiles à détecter pour la plupart des gens à moins qu’au moins 70% du diamètre de la lune y soit immergé.

Dans ce cas particulier, le novembre pleine lune , connue sous le nom de lune de castor, va passer assez profondément dans la pénombre. En fait, au moment de la phase la plus profonde / la plus grande éclipse (09:42 TU), la pénombre couvrira 82,9% du disque lunaire. En d’autres termes, le membre le plus élevé de la lune sera à 566 miles (911 kilomètres) du bord invisible de l’ombre ombrale beaucoup plus sombre de la Terre.

Cette carte d’In-The-Sky.org montre la zone de visibilité de l’éclipse lunaire pénombre du 30 novembre 2020. (Crédit d’image: © Dominic Ford / In-The-Sky.org)

Phases de l’éclipse lunaire de la lune Beaver

Éclipse lunaire de la lune de castor

Environ 20 minutes avant la phase la plus profonde de l’éclipse, vous pourriez voir des preuves de cette légère ombrage pénombre sur le bord supérieur de la lune. Cela correspond à environ 4 h 22 HNE (9 h 22 GMT); 03h22 CST; 2 h 22 GMT et 1 h 22 HNP. Environ 70% du diamètre de la lune sera immergé dans la pénombre, de sorte que tout ombrage inhabituel sur la partie supérieure de la lune devrait – en théorie – être détectable. Certains pourraient même détecter de moindres traces d’ombrage pénombre pendant quelques minutes à l’avance.

Après environ 20 minutes, nous arriverons à la partie la plus profonde et la plus évidente de l’éclipse; le membre supérieur de la lune doit apparaître sensiblement ombragé avec une teinte gris anthracite clair ou brunâtre.

Une fois la phase la plus profonde passée, vous pourrez peut-être percevoir un léger assombrissement ou « maculage » sur le bord droit de la lune pendant environ 20 minutes supplémentaires. Ainsi, alors que la lune sera à l’intérieur de l’ombre pénombre pendant plus de 260 minutes, la plupart n’en seront probablement conscients que pendant environ 40 minutes.

La lune plongera dans l’ombre extérieure de la Terre lors d’une éclipse lunaire pénombre mineure le 30 novembre 2020. (Crédit d’image:)

L’éclipse pénombre sera également détectable dans certaines parties des Caraïbes et d’Amérique du Sud au coucher de la lune. Pour les observateurs d’Asie centrale-orientale, d’Indonésie et d’Australie, cela se passe lundi soir alors que la lune se lève. À la mi-éclipse, la lune apparaîtra au zénith (directement au-dessus de la tête) au-dessus de l’océan Pacifique Nord, non loin des îles hawaïennes. À partir du 50e état, la plus grande éclipse arrive tard dimanche soir alors que le long week-end de Thanksgiving se termine, à 23 h 42, heure d’Hawaï.

Voici un diagramme montrant le passage de la lune à travers l’ombre pénombre extérieure lundi, avec l’aimable autorisation de Fred Espenak, Eclipsewise.com.

L’éclipse pénombre de la lune

Il serait peut-être plus facile de comprendre pourquoi l’ombre pénombre de la Terre est si faible, en imaginant être réellement sur la lune lorsque l’événement de lundi a lieu.

Un astronaute sur la lune pendant ce temps verra une éclipse du soleil, mais tout dépendra de l’endroit sur la lune où se trouve notre hypothétique marcheur de lune. Vu de la Cratère Tycho , le fameux cratère d’impact lunaire brillant dont les rayons le font apparaître comme un tournesol sur la partie sud de la lune, la silhouette de la Terre semblera ne prendre qu’une petite entaille du sommet du soleil; à peine assez pour provoquer une diminution notable de la lumière sur le paysage lunaire environnant. C’est pourquoi la partie inférieure de la pleine lune semble briller normalement.

En revanche, près du membre supérieur de la lune se trouve la région connue sous le nom de Mare Frigoris – la «mer du froid». De là, la Terre semblera couvrir plus de huit dixièmes du diamètre du soleil; par conséquent, la brillante illumination solaire du paysage lunaire environnant deviendra considérablement plus sombre.

Et cet effet diminué de l’éblouissement et de l’illumination de la lumière du soleil sur la surface de la lune est précisément ce que ceux d’entre nous en Amérique du Nord essaieront de détecter pendant la phase la plus profonde de l’éclipse, en concentrant tôt leur regard vers le bord supérieur de la lune. Lundi matin.

Attractions à venir

En 2021, deux éclipses lunaires auront lieu, les observateurs du ciel devraient donc marquer leurs calendriers maintenant.

Le 26 mai, une éclipse totale aura lieu. Au fur et à mesure des éclipses totales, elles seront inhabituellement courtes, la totalité durant moins de 15 minutes. La phase totale sera visible avant le coucher de la lune à travers l’ouest des États-Unis. Plus à l’est, la lune se couchera en éclipse totale près et le long d’une ligne allant de la frontière Montana-Dakota du Nord, au sud-est jusqu’à la frontière Texas-Louisiane. En allant encore plus à l’est, seules les étapes d’ouverture de la phase partielle de l’éclipse seront visibles avant que la lune ne disparaisse au-delà de l’horizon ouest-sud-ouest.

Le 19 novembre 2021, les Nord-Américains auront droit à une éclipse presque totale. À la plus grande éclipse, plus de 97% du diamètre de la lune sera immergé dans l’ombre sombre de l’ombre; seule une fine bande du bord inférieur de la lune restera juste à l’extérieur de l’ombre. Une quantité suffisante de lune sera immergée dans l’ombre pour lui permettre de s’éclairer d’une couleur cuivrée comme cela se produit habituellement lors d’une éclipse totale. Les noctambules prennent note: comme notre éclipse à venir lundi prochain, ainsi que l’éclipse de mai, l’éclipse de novembre prochain se produira tôt le matin.

Une dernière remarque: si le temps ne coopère pas et que vous finissez par être assombri lundi matin, ne vous sentez pas déçu. Même à son apogée, l’effet d’assombrissement sur la lune sera, au mieux, subtil.

Certains peuvent dire «décevant».

