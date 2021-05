Une des mamans originales des «  Razmoket  » est ouvertement gay lors du redémarrage de l’émission

Dans le nouveau redémarrage de « Razmoket », la mère de Phil et Lil, Betty DeVille, a des nouvelles à partager.

Le personnage fictif, qui a été à l’origine interprété par l’acteur Kath Soucie, est ouvertement gay dans le redémarrage Paramount + de la série animée, qui sortira jeudi sur le service de streaming.

Dans la série originale, qui s’est déroulée de 1991 à 2004, Betty était mariée à Howard DeVille et le couple avait des jumeaux, un fils nommé Phil et une fille nommée Lil. Mais l’acteur queer Natalie Morales, qui exprime le personnage dans le nouveau redémarrage, a déclaré au AV Club que Betty avait depuis annoncé qu’elle était gay.

Betty, au centre, n’est plus avec son mari, Howard DeVille, dans le redémarrage des « Razmoket ». Nickelodeon

« Quiconque a regardé l’émission originale peut avoir eu une idée que Betty était membre de la mafia de l’alphabet », a déclaré l’acteur.

Lors du redémarrage, Betty possède un café appelé Betty’s Beans. Le personnage aime le football et plaisante souvent sur ses ex-copines.

Morales a déclaré au AV Club qu’elle se sentait chanceuse d’avoir l’opportunité de ramener le personnage et d’aider à représenter la communauté queer.

«Betty est une mère célibataire avec sa propre entreprise qui a des jumeaux et a encore le temps de passer du temps avec ses amis et sa communauté, et je pense que c’est tellement génial parce que des exemples de vivre sa vie heureuse et saine en tant que personne queer est juste un tel phare pour les jeunes queer qui n’ont peut-être pas d’exemples de cela », a-t-elle déclaré.

La femme de 36 ans a également rappelé qu’elle souhaitait avoir des modèles comme Betty lorsqu’elle regardait des dessins animés lorsqu’elle était enfant.

«Et oui, Betty est un dessin animé fictif, mais même les dessins animés ont été extrêmement influents pour moi étant enfant et si j’avais regardé ‘Razmoket’ et vu Betty parler avec désinvolture de son ex-petite amie, je pense qu’au moins une partie de moi aurait eu l’impression que les choses pourraient bien se passer à l’avenir », a-t-elle déclaré.

« Rugrats » n’est pas la seule émission populaire des années 90 et du début des années 2000 à avoir connu un renouveau. Plus tôt ce mois-ci, Variety a rapporté qu’une autre émission de Nickelodeon, « Legends of the Hidden Temple », aura une seconde vie sur The CW. En 2018, le réseau a également relancé son émission de jeu désordonnée « Double Dare ».

L’émission à succès des années 90 « Saved By the Bell » a été relancée pour Peacock et créée en novembre dernier. La sitcom a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Le service de streaming a également redémarré le « Fresh Prince of Bel Air » et « Punky Brewster ».

Peacock fait partie de notre société mère, NBCUniversal.