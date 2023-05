Une demoiselle d’honneur à louer dit qu’elle a surpris des mariés en train de tromper leur femme avant leur mariage

HommeBijoux Bagues/alliances - bague alliance classique mariage femme homme argent 4mm à personnaliser

Une alliance classique en argent! Avec possibilité de la personnaliser avec une gravure afin de la rendre vraiment unique! Cette élégante bague en argent massif 925 millièmes devrait vous convenir. La beauté de l'argent massif et sa jolie couleur vous satisferont à coup sûr. Vous avez en plus la possibilité de la personnaliser avec une gravure afin de la rendre vraiment unique. L'intérieur de la bague est complètement lisse, donc épouse le doigt parfaitement avec sensation. Ne s'oxyde pas et ne rouille pas. Sans nickel et sans plomb et ne provoque pas d'allergie. Résiste à l'eau, à la transpiration, maquillage, crèmes etc... Bref, un bijou pour la vie !