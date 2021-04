Une démo jamais sortie de Castlevania Resurrection trouvée aux enchères

De nombreux fans de jeux classiques se souviennent du Sega Dreamcast avec une réception mitigée, la plupart des souvenirs étant du populaire Sonique la franchise. Alors que le Dreamcast a généralement été un succès, il n’était pas rare que les développeurs abandonnent les jeux en cours pour lui. Plus tôt cette semaine, un prototype pré-E3 d’un jeu Dreamcast 1999 a été trouvé avec des images de son gameplay présentées en ligne.

Le prototype était pour le nouveau titre à l’époque Résurrection de Castlevania qui a été conçu pour être le 17e match de la franchise. Le disque prototype a été mis aux enchères sur eBay et contient des images jamais vues du projet annulé. Ce prototype a été présenté avant l’E3 comme une présentation à huis clos pour quelques privilégiés.

Résurrection de Castlevania permet aux joueurs de contrôler Sonia Belmont dans un environnement de plateforme 3D. Le jeu a été conçu pour être la première apparition de Victor Belmont, mais le jeu n’est jamais sorti. Victor Belmont a plus tard fait ses débuts en Castlevania: Lords of Shadow 2, mais cela aurait pu être un aperçu plus tôt de la conception du personnage.

Selon les rumeurs, le jeu serait annulé en raison de la sortie prochaine de la PlayStation 2. La nouvelle console devait concurrencer fortement la Sega Dreamcast, et la création d’un titre exclusif à la plate-forme Dreamcast ne serait pas aussi rentable.

D’autres rumeurs de Greg Orduyan, le directeur artistique du jeu, suggèrent que les gens Konami avaient leur propre agenda concernant ce projet.

Le jeu a été annulé en mars 2000, et cela aurait été le 3 Castlevania à réaliser en 3D. L’histoire se déroule en 1666 avant l’aventure de Simon Belmont.

Cette copie trouvée a 5 étapes entièrement jouables, mais le disque prétend que l’étape «Corrido» ne se charge pas. Ces niveaux incluent les dangers et les ennemis, mais les dégâts n’apparaissent pas dans ce titre.

Lors du chargement, le jeu affiche les écrans de l’entreprise pour Dreamcast, Sega et Konami, puis se lance dans l’un des niveaux. Les zones disponibles ne sont pas connectées et ne sont accessibles que via le menu DÉMARRER pour la navigation. La démo propose également un combat de boss pour l’un des niveaux donnant un avant-goût de l’action que les fans auraient vécue.

Bien que ce jeu ne soit probablement jamais terminé, il est intéressant de voir ce qu’il aurait pu être. La conception unique suggère que c’était une norme Castlevania aventure avec une légère torsion sur le récit connu. Rien n’a été vraiment perdu, cependant, car les personnages et l’histoire ont probablement été recyclés.

Ce jeu ne sortira pas, mais des images de celui-ci peuvent être trouvées en ligne pour les fans.