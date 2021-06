Une démo gratuite pour NEO : The World Ends With You arrive très bientôt sur PS4

NEO: The World Ends With You apporte la série RPG à succès culte de Square Enix sur PlayStation 4, et ça a l’air plutôt bien. Pour les fans qui ont hâte de mettre la main sur cette nouvelle entrée, vous avez de la chance : l’éditeur vient d’annoncer qu’il sortira une démo jouable gratuite, et qu’elle sera lancée très bientôt.

Il arrive sur le PS Store demain, en fait. Le 25 juin à 10h PDT / 13h EDT / 18h BST / 19h CEST, la démo sera mise en ligne sur la boutique numérique, vous permettant d’avoir un avant-goût de ce que le jeu a à offrir. Il n’y a aucun mot sur la quantité de contenu que la démo contiendra, mais Square Enix a confirmé que tout progrès que vous ferez sera transféré au jeu complet. Vraisemblablement, alors, vous aurez l’occasion d’essayer ses premiers moments.

Parallèlement à l’annonce de la démo, une bande-annonce de cinq minutes contient un gameplay de toutes sortes. Ci-dessus, vous pouvez regarder des combats élégants, voir les personnages converser et explorer Shibuya dans toute sa splendeur de style roman graphique.

Le jeu lui-même arrive le 27 juillet, vous avez donc un mois complet pour vous familiariser avec la version d’essai. Jouerez-vous à la démo de NEO : The World Ends With You ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.